La primera fase de las obras de remodelación de 'Las Cien Tiendas' comenzará a principios de 2027

LOGROÑO, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La primera fase de las obras de la remodelación de 'Las Cien Tiendas', que comprende Doctores Castroviejo, y la intersección con Juan XXIII y el tramo hasta Avenida de la Solidaridad, se iniciará a principios de 2027, según han indicado el concejal de Promoción de la Ciudad, Miguel Sainz, y el de Urbanismo, Íñigo López-Araquistáin.

Ha sido en la presentación de la adjudicación de dichas obras, que se ha llevado a cabo en el comercio 'La Nabe', situado en Calvo Sotelo, y en la que han estado presentes comerciantes de la zona y representantes de Asociaciones de Vecinos.

Sainz ha matizado, antes de dar a conocer los datos de la actuación, que las obras en Beti Jai hasta Calvo Sotelo comenzarán después de Navidad. En este punto, ha recordado que la Junta de Gobierno Local adjudicó la asistencia técnica para la redacción del nuevo proyecto las empresas riojanas DH Ingeniería y Faber la redacción del proyecto, por valor de 96.800 euros.

Para ello, "irán presentando un avance y un anteproyecto" de la obra que "será supervisado por los técnicos municipales", que "nos llevaría a septiembre de 2026 cuando esté el proyecto acabado y listo para ser licitado".

Sainz ha remarcado que todo se hace con "un proceso participativo que se abre para los vecinos y comerciantes para que aporten ideas para sacar adelante este proyecto". "Como Equipo de Gobierno somos plenamente conscientes de lo delicado, de lo sensible que es el proceso de redacción del proyecto y de obra que vamos a cometer, por lo que no cabe margen de error alguno en 100 tiendas en esta reconstrucción de las 100 tiendas".

Todo ello, porque ha indicado que "los comerciantes y los vecinos han pasado por aproximadamente tres, cuatro largos años de una obra fallida, de reparaciones de urgencia, y con un proyecto que se acomete ahora porque no era posible acometerlo antes", ya que, ha matizado "tenemos obras en la residencia de estudiantes -de Juan XXIII- a punto de terminar, o en Ciriaco Garrido con la construcción del edificio en el antiguo Maristas".

"Estamos en el momento adecuado, así lo hemos transmitido a los vecinos esta mañana y tenemos definitiva voluntad de sacar adelante este proceso", ha remarcado el concejal de Promoción de la Ciudad.

TRES FASES

A continuación, ha explicado, junto a López-Araquistáin, las tres fases del proyecto, siendo la primera Doctores Castroviejo, y el tramo que va entre Juan XXIII y Avenida de la Solidaridad, siendo la segunda Juan XXIII y Ciriaco Garrido, para culminar el proyecto con Calvo Sotelo.

López-Araquistáin ha señalado que "hay ciertas cosas que ya la empresa ya ha deslizado, que es de interés y que estamos de acuerdo" para señalar que "se aprovecharán estas obras en las 100 tiendas para soterrar lo máximo posible de cableado, que es una petición recurrente por parte de los vecinos".

También ha indicado que "tienen claro las empresas que se han presentado que se utilizarán materiales de calidad, principalmente graníticos, muy parecidos a los que se han utilizado en La Glorieta", a lo que ha unido que "se quiere aprovechar para enverdecer 'Las 100 tiendas'. Ellos plantean zonas verdes y ampliación de arbolados y zonas estanciales.

Por su parte, una comerciante de la zona, Sara Román, de la óptica 'Abre los ojos' ha señalado que "ahora es un momento en el que lo que tenemos que hacer es ser optimistas, y por ello necesitamos la ayuda de todos", por lo que además de reclamar cualquier idea que mejore el proyecto, ha pedido a los logroñeses que acudan a comprar al comercio local.