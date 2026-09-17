"Prioridad tiene que ser la humanidad": Foro Social La Rioja exige a Gobiernos regional y nacional "soluciones" a Ceuta

Concentración del Foro Social de La Rioja - FORO SOCIAL LA RIOJA

LOGROÑO, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Foro Social de La Rioja ha reclamado este jueves a los Gobiernos regional y nacional "soluciones" para la crisis de la ciudad autónoma de Ceuta. Para ello, se han concentrado a primera hora de la mañana ante las puertas del Parlamento riojano, donde hoy se celebra sesión plenaria, bajo el lema 'La prioridad tiene que ser la humanidad".

Como ha explicado a Europa Press el portavoz del Foro, Benito Coterón, en la concentración se ha leído un manifiesto "en el que mostramos nuestra preocupación por la situación de la población de Ceuta, que se ha visto colapsada, presionada, desasosegada".

En sus palabras, "en una ciudad con 4.200 habitantes por kilómetro cuadrado que, de repente, tengan ahí una población añadida de 5.000 a 13.000 personas, es lógico que sientan ese desasosiego y que tengan esa contrariedad e incluso esa furia contra unas instituciones que consideran que les han desamparado".

Pero, por otro lado, ha añadido, "también mostramos nuestra enorme preocupación por el tratamiento que están recibiendo estas personas migrantes, porque se les está deshumanizando, se les está tratando como enemigos, como invasores, y se están difundiendo bulos y discursos de odio".

"Queremos -ha reseñado Coterón- que se respete su condición de seres humanos que huyen del desamparo, que huyen de la miseria y las guerras que han provocado en sus países el expolio y el extractivismo de las empresas occidentales".

Por eso, desde el Foro "exigimos a la comunidad autónoma de La Rioja y al Gobierno de España que articulen soluciones, primero para que se descongestione y se libere la presión que sufre la población de Ceuta, distribuyendo por todo el país a estas personas, y para que se tramiten sus expedientes de admisión o no admisión en el país".

Algo a lo que ha sumado que, en el caso "de los menores, a las personas migrantes menores, se les acoja directamente", porque, como ha recordado, "es lo que establece la ley, tanto a nivel de España como a nivel de Unión Europea".

Así, Coterón ha apuntado que "hacemos un llamamiento a que el Gobierno de La Rioja y el Gobierno de España cumplan la ley y se pongan de acuerdo para que se lleve a cabo esta acogida, para que liberemos de presión a la población de Ceuta y podamos también dar una salida humana y digna a estas personas que huyen de la guerra y de la miseria".

Además, ha sumado que "también queremos transmitir nuestra preocupación porque los discursos de odio están ya saltando incluso a otros campos".

"Se está criminalizando a trabajadores y voluntarios de organizaciones humanitarias, a personas del colectivo LGTBIQ+, a feministas, a artistas que se les revientan actuaciones a su escenario... Es un discurso de odio que nos preocupa y que queremos que haya soluciones para ponerle fin ya", ha finalizado.

EL MANIFIESTO.

Así, en la concentración se ha leído un manifiesto, bajo el lema 'La prioridad tiene que ser la humanidad', en el que el Foro reseñan que "no son productos de usar y tirar, no es material desechable, son seres humanos que buscan evadir las consecuencias históricas del expolio y el saqueo llevado a cabo en sus países por corporaciones e intereses occidentales, condenándoles a vivir en sociedades precarizadas y, en muchos casos, en conflictos armados".

"Son seres humanos que están siendo utilizados por un conjunto de gobiernos que se aprovechan de esta coyuntura, entre los cuales se encuentran el régimen autocrático marroquí, aliado de Trump, Netanyahu y la Europa Fortaleza para favorecer sus estrategias geopolíticas e intereses económicos. No son enemigos invasores, son seres humanos vulnerabilizados y empujados por la desesperación y el resultado de dinámicas coloniales", añaden.

Pero recalcan que "en el Foro Social de La Rioja también sentimos preocupación por la población ceutí, es lógico que se sienta insegura y desasosegada porque, en una ciudad con una densidad de población local de 4.200 habitantes por kilómetro cuadrado, la presencia añadida de entre 5.000 y 13.000 personas (según las fuentes) puede generar sentimientos de incertidumbre y desazón agravados por una justificada sensación de desamparo por parte de las instituciones, y por eso expresamos toda nuestra solidaridad con la ciudad de Ceuta y su ciudadanía".

Una situación ante la que han reclamado que "urge articular soluciones ¡¡ya!!", apelando a "aplicar la legislación vigente para que todos los seres humanos atrapados en Ceuta, especialmente las personas menores y las personas que huyen por motivos políticos, religiosos o de condición sexual o de género sean tratadas estudiando sus casos uno a uno para valorar su situación".

"Hay que aportar voluntad y esfuerzos para devolver a la ciudadanía ceutí su Derecho a recuperar su vida cotidiana en condiciones de normalidad Observamos con preocupación que no se acaba de percibir eficiencia en el Gobierno de España en la aplicación de soluciones, y desde el ámbito de la derecha y la ultraderecha se están empleando más energías en azuzar odio, miedo y rabia que en colaborar para aplicar soluciones que son perfectamiente posibles y viables dentro del marco legal de nuestro Estado y la Unión Europea", subrayan.

Exigen, por ello, que se declare "la situación de contingencia migratoria extraordinaria para la protección del interés superior de la infancia y la adolescencia migrante no acompañada, tomando con carácter de urgencia las medidas que proceden en dicha situación".

Un marco en que el que"en cumplimiento de dicha normativa, el Gobierno de La Rioja y el Gobierno de España colaboren entre sí y hagan las gestiones oportunas para recibir la parte que corresponda a la Comunidad Autónoma de La Rioja de las personas menores que en estos momentos están atrapadas en Ceuta y que así, como debe hacerse en cada Comunidad Autónoma, facilitando la acogida de las mismos".

Igualmente, piden que "desde la Administración del Estado se facilite y se dé prioridad absoluta a la tramitación de las solicitudes de asilo de las personas que se encuentran actualmente en Ceuta, una vez que se acuerde que no procede su inadmisión, sino la admisión a trámite de las mismas, deberá permitirse a dichos solicitantes viajar a la península con su documentación de solicitante de asilo y los derechos y deberes que dicha condición confiere en la normativa reguladora del asilo".

En el Foro Social de La Rioja "entendemos que ésta es la solución para tratar con la dignidad que se merecen a estas personas migrantes y para que la ciudad de Ceuta se descongestione y vuelva a recuperar su normalidad", mientras que apuntan que "lo que no soluciona nada es el bloqueo institucional y la negativa a colaborar, y lo que empeora la situación es la difusión de bulos, mentiras y calumnias y la propagación de discursos de odio".

"Prolongar la situación actual en Ceuta y pensar que a la ciudadanía ceutí se le apoya simplemente con soflamas patrioteras hiperventiladas con nula voluntad de colaborar para solucionar la situación solo conducirá a un punto de no retorno en el que la convivencia será imposible", consideran.

De hecho, alertan de que "ya empezamos a detectar alarmantes indicios de que esto se está produciendo entre la propia población ceutí y en todo el Estado, constatando además que los discursos de odio propagados desde primeros de agosto a raíz de lo que está pasando en Ceuta están proyectándose en forma de ataques y agresiones a voluntariado y profesionales de las organizaciones humanitarias, a personas del colectivo LGTBIQ+, al Movimiento Feminista, a artistas que están actuando..."

Por todo ello, han exigido para finalizar "¡Por la convivencia! ¡Por el cumplimiento de la ley! ¡Por la dignidad y los derechos humanos1 ¡Por ceuta! ¡Que se actúe ya!!".