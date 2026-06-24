Un proceso participativo actualizará el Plan de Movilidad Urbana poniendo énfasis en los patinetes eléctricos

Archivo - El Ayuntamiento de Logroño señala una "invasión" de los patinetes - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un proceso participativo actualizará el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) de Logroño, que pondrá énfasis en la "invasión" de los vehículos de movilidad personal (como patinetes eléctricos), tal y como ha avanzado la portavoz del Ayuntamiento de Logroño, Celia Sanz.

En rueda de prensa, Sanz ha presentado los asuntos aprobados en Junta Local, entre los que se encuentran una inversión de 91.759,14 euros para contratar la asistencia técnica para actualizar el PMUS, un trabajo que ha calculado que estará finalizado en ocho meses.

Ha explicado cómo esta asistencia técnica elaborará un diagnóstico, que contará con participación ciudadana, y "un elemento que va a tener muchísima relevancia van los patinetes" dentro de los últimos cambios que ha introducido la Dirección General de Tráfico.

El plan, ha relatado, data del año 2013 y es necesario "actualizarlo" y tener en cuenta "nuevos usos de movilidad que han entrado en juego con bastante fuerza en todas las ciudades".

Entre estos, ha destacado, se encuentran los patinetes eléctricos, que están "invadiendo en muchas ocasiones la ciudad". "Pero no sólamente es por este motivo", ha añadido.

Así, ha dicho, son "un elemento más dentro de este plan que lo que pretende es revisar y mejorar y actualizar" y también se le dará "mucha importancia y prioridad al transporte urbano".

El Ayuntamiento, ha indicado, pretende "establecer una actualización que se enmarque dentro de una estrategia municipal que va a estar alineada con los objetivos europeos de sostenibilidad y descarbonización".

Mediante la asistencia técnica aprobada se realizarán diferentes acciones en materia de participación ciudadana (encuestas, talleres y mesas de trabajo).

Después, un diagnóstico actualizado de la movilidad en la ciudad (peatonal, ciclista, transporte público y vehículo privado, aparcamiento y distribución urbana de mercancías, impacto de la ZBE, intermodalidad, factores sociodemográficos, económicos y urbanísticos, impactos ambientales, etcétera). Finalmente, se redactará un nuevo PMUS.

REFUERZO DE CALZADAS EN POLÍGONOS INDUSTRIALES

Por otro lado, la Junta de Gobierno Local ha aprobado una nueva licitación para la realización de obras de refuerzo de firmes y acondicionamiento de aceras en áreas industriales de la ciudad, referente a la campaña de 2026, que se centrará en los polígonos industriales La Portalada y Las Cañas. Para ello, también se ha dado el visto bueno un gasto de 349.973,68 euros (IVA incluido).

MAQUINARIA PESADA PARA EL PARQUE DE SERVICIOS

Con el objetivo de reforzar la labor realizada por el Parque Municipal de Servicios, la Junta de Gobierno Local ha dado el visto bueno a la licitación de un contrato para el arrendamiento de maquinaria pesada para actuaciones puntuales, que estará acompañada de personal específico para su manejo.

De este modo, para determinadas actuaciones las actuaciones realizadas por el Parque estarán reforzadas con maquinaria de uso puntual, como retroexcavadoras, miniexcavadoras, o camiones grúa.

Para llevar a cabo este proceso de contratación, la Junta de Gobierno Local también ha aprobado un gasto de 45.000 euros (IVA incluido), que se desglosará en cuatro anualidades.

EQUIPAMIENTO PARA EL CUERPO DE BOMBEROS

Por otro lado, La Junta de Gobierno ha aprobado la puesta en marcha para el suministro de vestuario para el personal del Cuerpo de Bomberos por una cuantía de total de 77.485,98 euros (IVA incluido), en dos anualidades (2026 y 2027).