La producción industrial sube un 2,3% en marzo en La Rioja, 0,2 puntos más que la media nacional

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LOGROÑO, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Índice General de Producción Industrial (IPI) ha crecido un 2,3 por ciento interanual el pasado mes de marzo en La Rioja, 0,2 puntos más que la media nacional, que se ha incrementado un 2,1 por ciento, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La producción industrial sale así de cifras negativas en La Rioja

La tasa anual de la producción industrial crece en nueve comunidades autónomas y se reduce en otras 8. Murcia (+11,7 por ciento), Castilla y León (+9,6 por ciento) y Andalucía (+7,1 por ciento) fueron las que anotaron las subidas más destacadas, mientras que en el lado contrario se sitúan Extremadura, Asturias y Baleares con retrocesos de un 13,9 por ciento, 7,1 por ciento y un 5 por ciento, respectivamente.

En lo que va de año la producción industrial en La Rioja ha caído un 4,7 por ciento,, frente a una descenso del -0,7 por ciento de la media nacional.

Por destino económico, los bienes de consumo en su conjunto subieron en la región un 6,7 por ciento con un incremento del 32,3 por ciento en el caso de los duraderos y un 3,8 por ciento más para los no duraderos. En cuanto al resto, los bienes de equipo disminuyeron un 11,5 por ciento, los bienes intermedios anotaron un 20,7 por ciento más y los de la energía, un 30,4 por ciento menos.