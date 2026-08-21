El producto de calidad, la gastronomía y el patrimonio, el 30 de agosto en Clavijo en la I edición de 'Menudo Mercado'

El director general de Desarrollo Rural, David Martín, y el alcalde de Clavijo, Pedro Muro, presentan 'Menudo Mercado', el nuevo mercado agrícola y gastronómico de Clavijo - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El producto de calidad, la gastronomía y el patrimonio se unen el 30 de agosto en Clavijo en la I edición de 'Menudo Mercado', que se desarrollará entre las 10,00 y las 15,00 horas. Una cita de la que han informado esta mañana el director general de Desarrollo Rural, David Martín, y el alcalde de Clavijo, Pedro Muro.

Martín ha indicado que se trata de una nueva propuesta festiva y divulgativa en torno a los productos de calidad agroalimentaria riojanos, la experiencia gastronómica, el emprendimiento en el medio rural, el patrimonio y el territorio.

Este evento busca visibilizar el trabajo de los pequeños productores y su estrecha vinculación con el territorio en un espacio de encuentro que combina el tradicional mercado de productos de cercanía con una variada programación de showcookings, catas y degustaciones, visitas al Castillo de Clavijo, talleres y actividades pensadas para disfrutar en familia.

La organización de 'Menudo Mercado' en Clavijo cuenta con el apoyo económico de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, que aporta 13.428,46 euros a través de la convocatoria anual de ayudas para impulsar actividades de promoción agroalimentaria. De hecho, ha destacado que la propuesta clavijeña "fue la segunda mejor valorada".

Martín ha destacado "el esfuerzo y el compromiso" de pequeños ayuntamientos como Clavijo, que ponen en marcha nuevos proyectos de dinamización con el sector primario como eje principal. 'Menudo Mercado', ha señalado, "es una feria novedosa, profesional, que busca fidelizar al consumidor y que contribuye a consolidar la marca de región mostrando la variedad de productos de calidad agroalimentaria de calidad diferenciada y el trabajo de los productores".

MUCHO MÁS QUE UN MERCADO

El alcalde de Clavijo, Pedro Muro, ha explicado que "tenemos un marco incomparable como es el Castillo de Clavijo, que siempre es el fondo a todos los actos que realizamos en el pueblo, por lo que esta feria, que se celebra en la plaza y sus alrededores, tendrá como telón de fondo el propio castillo".

"Hablamos de un pueblo pequeño, con pequeños productores y pequeños agricultores, que son los que al final mueven el territorio, y mueven pueblos como los nuestros, pueblos como Clavijo", ha añadido.

A continuación, Muro ha desgranado la programación que cuenta con dos visitas guiadas al Castillo, a las 11,00 y a las 12,00 horas, previa inscripción en la web municipal: https://www.clavijo.es/inauguracion-visitas-guiadas-al-castillo/

A las 11,00 horas, el fundador de Kankel Cacao y Premio Nacional de Gastronomía al Mejor Pastelero-Repostero, Juan Ángel Rodrigálvarez, ofrecerá un showcooking y cata-degustación de cacao. Rodrigálvarez representa la excelencia gastronómica desarrollada desde el propio territorio, con un proyecto reconocido a nivel nacional y que tiene su origen en su obrador de Albelda de Iregua.

La joven riojana y subcampeona de MasterChef, Ana Jiménez, que representa a una nueva generación vinculada a la gastronomía, realizará un showcooking especialmente planteado para la jornada en Clavijo. Para ambos habrá un aforo de unas 40 plazas.

Por otro lado, a las 13,00 horas, la atención pasará directamente de la cocina a la tierra y a quienes la trabajan de la mano de los tres productores al frente del proyecto Retorno Tirón, en Tirgo, que conducirán una cata comparativa de variedades singulares de tomate.

Una cata-degustación sobre las cualidades diferenciadoras del Chorizo Riojano, que representa la calidad diferenciada, la tradición y la protección a través de la IGP de uno de los productos gastronómicos más identitarios de La Rioja, cerrará la primera edición de 'Menudo Mercado', a las 14,00 horas. A todas estas propuestas, se suman la muestra de productores y artesanos que ocuparán la plaza, y representan el tejido que produce, transforma y mantiene vivo el territorio.

Además, para facilitar la asistencia de las familias, habrá servicio de ludoteca de 11,00 a 14,30 horas, donde se organizarán talleres y actividades infantiles.

'MENUDO PLANAZO'

Y si el domingo se desarrollará este evento, el sábado tanto en Clavijo como en el núcleo de La Unión han organizado el denominado 'Menudo Planazo'. Ese día, a las 11,00 horas, "por primera vez en nuestro pueblo -concretamente en La Unión- se podrá ver a 'Gorgorito'".

Ya por la tarde, a las 19,00 horas, se desarrollará una feria de vinos que culminará, a las 23,00 horas, con la actuación del cantaor riojano Carlos Pérez Pascual.