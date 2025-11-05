El producto de calidad y los proyectos de innovación agroalimentaria, propuestas de La Rioja en Expo SAGRIS - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Rioja estará presente en la primera edición del Salón de la Agricultura y Ganadería-Expo SAGRIS, que se celebra en IFEMA Madrid del 6 al 8 de noviembre, a través de un espacio en el que acercará al público las señas de identidad del sector agrario riojano y la calidad del #productoriojano, además de exponer los avances de los proyectos en los que se está trabajando a nivel regional en materia de innovación, tanto en nuevos procesos como en productos y tecnología.

El Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, participa en esta cita con un estand en el que se desarrollará un amplio programa de actividades y donde se propiciarán reuniones de interés para el sector, conectando al público especializado con las entidades riojanas y acercando al público general el valor de lo nuestro, a través de la exhibición de la agricultura y ganadería de la región.

La presencia institucional de La Rioja en este salón cuenta con la colaboración de las Organizaciones Profesionales Agrarias, los centros tecnológicos, Grupos de Acción Local, Consejos Reguladores de marcas de calidad alimentarias y empresas.

INNOVACIÓN, DIGITALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD

El programa de actividades que acogerá el stand de La Rioja está principalmente centrado en la innovación agraria, la digitalización y la sostenibilidad. Mañana, jueves, el Consejo Regulador de la DOCa Rioja ofrecerá una charla sobre la 'Inteligencia Artificial al servicio de una Denominación', que se complementará con una cata de vinos de variedades minoritarias.

Ese mismo día, también tendrá lugar la presentación de herramientas digitales de vanguardia, como las que contemplan el proyecto AgriCalc, una herramienta móvil para la gestión eficiente de costes; o el proyecto CERES, basado en el uso de la IA para controlar las enfermedades del cereal. Ambas ponencias serán compartidas por técnicos de Arag-Asaja, SpectralGeo y AERTIC.

El viernes, 7 de noviembre, está prevista una charla sobre 'Proteínas alternativas: ¿Conoces el nuevo campo de juego?', a cargo de CNTA, CTICH y el Clúster Food+I. Mediante un panel, se explorará cómo las nuevas fuentes proteicas están transformando el sector, enlazando el sector primario, la innovación tecnológica y las tendencias de consumo. La exposición se cerrará con una degustación de Champiñón y Setas de La Rioja.

RETOS DE FUTURO

La agenda de esta jornada incluye también una mesa redonda sobre 'Economía circular: redefiniendo el futuro de la alimentación', en la que técnicos de CNTA, CTIC y el Clúster Food+I expondrán soluciones prácticas y colaborativas de la circularidad, aportando experiencias en revalorización de subproductos y envases sostenibles. Al terminar se ofrecerá una degustación de pimiento riojano.

Y ya el sábado, día 8, el Clúster Food+I impartirá una ponencia bajo el título 'El sector primario riojano frente al reto de la bioeconomía', y ADR La Rioja Oriental invitará a conocer el territorio que agrupa la asociación a través de sus sabores. Por la tarde, tendrá lugar un panel de experiencias con proyectos de emprendimiento en el medio rural organizado por CEIP Rural.

La propuesta riojana en Expo SAGRIS se completará con talleres prácticos, actividades para escolares, catas y degustaciones protagonizadas con las marcas de calidad riojanas como las DOP Aceite de La Rioja, Peras de Rincón de Soto y Queso de Cameros, o las IGP Chorizo y Pimiento Riojano.

El Salón de la Agricultura y la Ganadería-Expo SAGRIS está organizado por Alianza por una Agricultura Sostenible (ALAS), que agrupa a entidades del sector productor español surgido para manifestar su apoyo a todos los modelos de agricultura productiva sostenible, basados en la evidencia científica.

Así, son miembros de ALAS las Organizaciones Profesionales Agrarias nacionales ASAJA, UPA y COAG, Cooperativas Agro-alimentarias de España, la Federación Española de Productores Exportadores de Frutas, Hortalizas, Flores y Plantas Vivas (FEPEX) y la Asociación Española de Agricultura de Conservación/Suelos Vivos (AEAC.SV).