El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, junto a la presidenta del Colegio Oficial de Enfermería, Alicia Ibáñez - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño y el Colegio de Enfermería han firmado un convenio en virtud del cual profesionales de Enfermería impartirán talleres, para todas las edades, sobre promoción de la salud.

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, ha rubricado el convenio, en la mañana de hoy, con la presidenta del Colegio Oficial de Enfermería, Alicia Ibáñez, junto a la concejala de Servicios Sociales, Patricia Sáinz.

A través de él, profesionales de Enfermería darán cursos a personas desde los tres años que comprenden materias como los primeros auxilios; salud sexual; prevención de enfermedades; bullying; higiene; o cómo afrontar la menopausia.

"La ciudad de Logroño es una ciudad saludable con mayúsculas", ha dicho el alcalde para señalar, a continuación, que "para que Logroño siga siendo una ciudad saludable en todos sus aspectos" se ha firmado este convenio.

"Se trata", ha completada la presidenta del Colegio de Enfermería, "de poner nuestro conocimiento y nuestra experiencia al servicio de la comunidad ayudando a reducir desigualdades y visibilizando a las enfermeras como un agente de salud más".

El acuerdo también incluye la colaboración, por parte del Colegio de Enfemería, en el programa Logroño Acompaña, para combatir la soledad no deseada, detectanto casos.

El alcalde ha indicado que hay cincuenta casos de soledad extrema detectados en la ciudad. "Son personas con las que ya se está trabajando, pero cuanto antes seamos capaces de prevenir, de identificar esos casos, estaremos ahorrando episodios más dolorosos", ha dicho.

HASTA ONCE TALLERES

El documento recoge once talleres prácticos y cuatro charlas especializadas, aunque no se cierra a incluir acciones que se soliciten desde la ciudadanía.

Para niños de entre trece y doce años se han planteado los talleres 'Aprendo a cuidarme' sobre higiene personal y prevención de accidentes domésticos y 'Emoción y salud' para trabajar la identificación de emociones, así como la charla 'Primeros auxilios para niños' que busca ofrecer información sobre qué hacer ante un pequeño accidente.

Los jóvenes de entre trece y dieciocho años cuentan con una charla sobre 'Salud sexual y prevención de ITS', y los talleres 'Primeros auxilios y RCP básica' y 'Detecta y actúa: identificación de Bullying para Adolescentes', un taller en el que se trabajará con los adolescentes mediante el juego de roles.

Para adultos de hasta 65 años se han programado cuatro talleres: 'Prevención de enfermedades crónicas', 'Cuidados básicos en el hogar', 'Primeros auxilios y RCP básicas' y 'Manejo de la menopausia: salud y bienestar en esta etapa'. En cuanto a las charlas, se ha desarrollado el contenido de la 'Salud y bienestar emocional'.

Y, por último, para mayores de 65 años se busca trabajar aspectos tan importantes de su día a día como el envejecimiento activo, mediante los talleres 'Envejecimiento activo y prevención de caídas', 'Salud emocional y memoria' y 'Primeros auxilios y RCP básica'. En cuanto a las charlas, se ofrecerá información sobre 'Medicación segura'.