Profesor Máster de UNIR reclama recursos para los trabajadores ante el hecho de que "a la mitad no les gusta su trabajo"

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LOGROÑO, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El director del Máster Universitario en Psicología de las Organizaciones de UNIR, Martín Gómez Sánchez, ha asegurado que la gente "no es ya tan fan de su trabajo, lo que ha ido derivando negativamente en esta situación", hasta el punto, de que "a la mitad de los trabajadores no les gusta su trabajo". Por ello, ha indicado que "es importante" ofrecer recursos desde la empresa, tanto a título organizativo como individual.

En una entrevista a Europa Press, el docente ha advertido que la realidad laboral "es dramática" porque cada vez son más las personas a las que "no les gusta lo que hace en el día a día". De hecho, ha señalado que "si le preguntas a la gente una cosa tan sencilla como si le gusta el domingo por la tarde, y te dice que no, es que realmente no le gusta su trabajo, mientras que si te gusta tu trabajo para ti el domingo por la tarde es un día más".

El director del Máster de UNIR ha insistido en que España "declara en general que la mitad de los trabajadores no disfrutan su trabajo y que si pudieran no volverían al día siguiente". De hecho, ha apuntado que "entre 3 y 4 de cada 10 personas afirman haber sufrido estrés o ansiedad el día anterior en su trabajo, o sea, no de forma puntual el día anterior, y falta de motivación en torno al 20, 25, 30 por ciento, el día anterior", algo que "son datos dramáticos".

En este punto, Gómez Sánchez ha apostillado que "el trabajo es la actividad a la que dedicamos más tiempo a diario, y es un drama que sea la actividad con menor satisfacción de todas las que hacemos; la segunda menos placentera es ir al trabajo; y la tercera que menos placentera dice que es volver del trabajo".

Ha recordado que "el propio nombre de trabajo viene de tripalium - siendo un instrumento de tortura romano compuesto por tres palos donde inmovilizaban a esclavos o reos-, por lo que nunca ha sido algo súper placentero". A pesar de ello, ha indicado que "tiene su componente de socialización, de conexión con el entorno, y obviamente de ganar dinero".

"SENSACIÓN DE DESESPERANZA Y ESTRÉS"

No obstante, ha indicado que "hemos ido virando de una sociedad muy identitaria en el trabajo de tú qué eres, pues yo soy periodista, yo soy psicólogo, mientras que ahora los jóvenes que llegan no tienen ese identidad, sino que se siente solo personas", que ven en el trabajo "un instrumento para conseguir lo que les gusta, que es, por ejemplo, viajar, haciendo que trabajo ya llena menos económicamente, y bueno, a distintos niveles, se ha precarizado mucho".

Existe, ha añadido, el director del Máster de UNIR un problema "enorme" porque "hay una sensación generalizada de desconfianza, de desesperanza, y también mucho estrés, muchísima depresión y muchísima desconfianza, que no es patológica, pero obviamente nos hace pasarlo mal en nuestro día a día".

RECURSOS Y DEMANDAS

Esa situación "se ha acentuó muchisímo con la pandemia", pero para la que hay soluciones, que "en la psicología del trabajo se puede denominar el modelo de recursos y demandas, que es una especie de balanza clásica".

En un lado de la misma, se ponen las demandas "lo que te pide el entorno o el jefe como trabajar más horas, conseguir mejores resultados o, por ejemplo, ser más puntual", y en el otro los recursos "como tener buen material de trabajo, buen salario o llevarse bien con los compañeros".

A ello, hay que unir, según ha explicado Gómez Sánchez "tus recursos individuales, como tu capacidad de gestionar emociones, tu inteligencia, tu autoestima, que te ayudan", por lo que "siempre buscamos que haya un equilibrio o un peso mayor de los recursos para afrontar esas demandas". Fíjate que esto es curioso porque si hay demasiados recursos para pocas demandas, tampoco es adecuado.

Desde la empresas se pueden ofrecer "ciertos recursos como crear un buen clima laboral, remunerar bien a la gente, ofrecer flexibilidad, posibilidad de teletrabajo, exacto, el ascenso, tareas desafiantes que hace que la gente se motive". No obstante, "hay una teoría que motiva mucho a la gente, que pasa por la relación entre lo que haces y lo que obtienes".

Además para contribuir al bienestar laboral se puede ofrecer recursos personales, como "capacitar a la gente en sus habilidades emocionales, fundamentalmente, la inteligencia emocional; desarrollar habilidades comunicativas, habilidades negociadoras, todo lo que se ha llamado las habilidades blandas son esas habilidades sociales, emocionales que nos permiten hacer frente a las demandas de hoy en día, que son fundamentalmente de este carácter".

"Históricamente hemos tenido esos departamentos de recursos humanos un poquito arcaicos, muy centrados en vacaciones, nóminas y formación, a lo mejor, y ahora estamos mirando hacia más gestión de personas", ha añadido, con el "acompañamiento o buscar el ajuste a tus expectativas a cómo quieres crecer".

TRABAJO IMPORTANTE CON LOS MANDOS INTERMEDIOS

Gómez Sánchez, por otra parte, ha destacado que los psicólogos de las organizaciones y los formadores "solemos trabajar mucho con mandos intermedios porque son los que mueven a la empresa en el día a día, ya que son el híbrido entre un simple trabajador sin responsabilidades, y con la persona que está arriba".

"Entonces el mando intermedio toma decisiones y vive la realidad de la organización, por lo que es quien suele generalmente recibir este tipo de formaciones sobre todo en todas las habilidades ya que gestiona equipos, toma decisiones y adquiere un rol muy relevante" con lo que "conlleva una sobrecarga importante", ha concluido.