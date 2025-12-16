Profundizar en el conocimiento de su obra y reconocer su figura, objetivos principales del 'Año Rafael Azcona'

Presentación de la imagen del 'Año Rafael Azcona' - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, ha resaltado como el primero de los objetivos perseguidos por el Ayuntamiento en la celebración durante 2026 del 'Año Rafael Azcona' "el conocimiento, especialmente entre la población más joven, de la obra de una de las mentes más brillantes y lúcidas que ha dado la ciudad".

Así lo ha manifestado Escobar durante la presentación esta mañana de la imagen gráfica que va a servir de soporte para esta efeméride, en la que ha estado acompañado el autor de esta, el ilustrador donostiarra Mikel Casal. "Su mirada crítica e incisiva plasmada en guiones legendarios como 'El pisito', 'La escopeta nacional' o 'Belle Époque', forman parte sin duda del imaginario colectivo de varias generaciones, pero nuestro propósito ahora es proyectar su legado para llegar a un sector de la ciudadanía para el que la obra de Azcona queda más lejana", ha manifestado el primer edil.

Asimismo, Escobar ha destacado que "más allá del cariño que le tenemos en su ciudad natal, la realidad es que Rafael Azcona es una figura esencial de la literatura y, especialmente, del cine en nuestro país, por lo que el segundo de los objetivos que nos hemos marcado con esta celebración es el reconocimiento a nivel nacional de su figura".

"La historia del cine español del siglo XX no se puede entender sin la mirada de grandes autores, entre los que se encuentra el propio Azcona, por lo que a lo largo de los próximos doce meses resaltaremos su figura con iniciativas que trasciendan lo local y supongan presentarle como uno de los referentes en el ámbito literario y cinematográfico a escala nacional", ha enfatizado.

MIKEL CASAL, AUTOR DE LA IMAGEN GRÁFICA

Para una celebración tan relevante como esta, el Ayuntamiento de Logroño ha encargado la imagen gráfica que aglutinará todas las iniciativas a lo largo de 2026 al prestigioso ilustrador donostiarra Mikel Casal.

"Todos sabemos quién es y reconocemos su trabajo como uno de los más destacados guionistas de España, pero ¿sabemos qué aspecto físico tiene Rafael Azcona?", ha relatado Casal para fijar lo que fue su punto de partida del trabajo que hoy ha presentado.

"Al contar con una trayectoria tan larga, la primera decisión fue seleccionar un momento vital de Azcona sobre el que trabajar su imagen", ha comentado el ilustrador, "un momento intermedio de su aspecto físico en el que no se le viera ni muy joven ni muy mayor".

"A continuación, tomé como principal referencia el conocido cartel de la película 'El Verdugo', con guion de Rafael Azcona y Luis G. Berlanga, ya que pertenece a un evidente imaginario colectivo e intenté crear un vínculo visual directo. Ese tipo de referencias visuales que todos tenemos en nuestra retina sin necesidad siquiera de saber su procedencia", ha manifestado.

En opinión de Mikel Casal, "frente al aspecto triste y derrotado de la silueta del verdugo, el objetivo era convertir la de Rafael Azcona en más optimista y feliz, ya que estamos reivindicando su legado como algo positivo y honorable".

La imagen final incorpora el juego gráfico de la tipografía colorida como un guiño-homenaje, así como el fondo de color rojo y la marca Logroño en blanco, colores asociados a la propia ciudad que vio nacer al prestigioso guionista.

EXTENSO PROGRAMA DE ACTIVIDADES

La celebración del 'Año Rafael Azcona' se va a desarrollar a lo largo de 2026 con un extenso programa de iniciativas que pretenden llegar al conjunto de la ciudadanía. "Acciones y actividades en las que la figura de Rafael Azcona, su obra o la misma creación literaria o audiovisual van a estar muy presentes en distintos ámbitos sectoriales como el educativo, el cultural o el turístico", ha resaltado Escobar.

Destaca la celebración del IX Encuentro de Guionistas, que, organizado por FAGA y ALMA, convertirá a Logroño en la capital del guion entre los días 28 y 30 de mayo con la reunión de alrededor de 450 guionistas profesionales de todo el país además de estudiantes, creadores audiovisuales y público interesado en la escritura cinematográfica y televisiva.

Asimismo, se han preparado otras iniciativas como un concurso de microrrelatos Rafael Azcona, destinado a fomentar la creatividad literaria; talleres de guion para escolares impartidos por la Escuela de Escritores de Madrid; exposiciones temáticas en distintos espacios de la ciudad; y diversas actividades participativas y divulgativas que implicarán a la ciudadanía, así como a instituciones públicas y privadas.

JORGE SANZ CLAUSURA MAÑANA EL CICLO '100 ANIVERSARIO AZCONA'

Dentro de esta programación, el Ayuntamiento de Logroño participa en el ciclo de cine '100 Aniversario Azcona', organizado por el Gobierno de La Rioja y que se desarrolla en la Filmoteca Rafael Azcona. Mañana se clausurará el ciclo con un coloquio protagonizado por el actor Jorge Sanz, tras la proyección de 'Plácido' (Luis García Berlanga, 1961), sátira social de espíritu navideño y nominada al Oscar, que refleja la mirada crítica y compasiva de Azcona sobre la sociedad de su tiempo.

La sesión comenzará a las 19,30 horas. El precio de la entrada es de 2,50 euros (2 euros con carné joven). Las entradas pueden adquirirse de forma anticipada en https://www.larioja.org/cultura/ o en la taquilla de la sala Gonzalo de Berceo desde una hora antes.

DECLARACIÓN DE 2026 COMO 'AÑO RAFAEL AZCONA' POR UNANIMIDAD

Fue el pasado 13 de noviembre cuando el pleno municipal aprobó por unanimidad la declaración de 2026 como 'Año Rafael Azcona', en reconocimiento y homenaje al guionista logroñés, figura esencial de la literatura y el cine español.

Rafael Azcona, autor de guiones fundamentales como 'El pisito', 'El verdugo', 'Plácido', 'La escopeta nacional', 'Belle Époque' o 'La lengua de las mariposas', es el guionista con más Premios Goya de la historia (seis galardones) y uno de los nombres imprescindibles del cine español.