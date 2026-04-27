El programa EmprendeRioja distingue el proyecto de Amaltea Centro Psicopedagógico en Calahorra

El programa EmprendeRioja distingue el proyecto de Amaltea Centro Psicopedagógico en Calahorra
El programa EmprendeRioja distingue el proyecto de Amaltea Centro Psicopedagógico en Calahorra - GOBIERNO DE LA RIOJA
Europa Press La Rioja
Publicado: lunes, 27 abril 2026 19:52
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LOGROÑO 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El gerente de la ADER, Luis Pérez Echeguren, acompañado por la alcaldesa de Calahorra, Mónica Arceiz, y la responsable del Departamento de Creación de Empresas y Atención a Emprendedores de la FER, Rocío Bazán, ha entregado el reconocimiento de Emprendedor del Mes al proyecto empresarial Amaltea Centro Psicopedagógico, iniciado en 2024 por Lucía Sáenz y Raquel Martínez.

Pérez Echeguren ha destacado "la experiencia previa de las dos emprendedoras en intervención psicopedagógica y el trabajo coordinado desarrollado previamente con centros educativos y servicios sociales".

"Esta iniciativa es un ejemplo del objetivo que perseguía el Gobierno de La Rioja cuando impulsó el programa EmprendeRioja en febrero de 2024, que era convertir a La Rioja en la mejor región para emprender y consolidar una empresa, en cualquiera de sus municipios y adaptándose a sus necesidades concretas".

En este contexto, ha recordado que "la distinción de Emprendedor del Mes pone en valor a una figura empresarial clave". "La persona que emprende identifica oportunidades, innova y asume riesgos para materializar una idea, buscando generar un impacto económico o social", ha definido.

El centro abrió sus puertas en octubre de 2024, aportando a niños, niñas, adolescentes y familias de la localidad riojabajeña un nuevo servicio de atención integral, cercana y especializada. El enfoque de este negocio se basa en una intervención individualizada, preventiva y coordinada, y un seguimiento continuo en coordinación con la familia y el entorno educativo.

Entre sus servicios, destacan atención temprana, neuropsicología clínica (evaluación e intervención en infancia, adultez y vejez), dificultades del aprendizaje (trastornos específicos y no específicos), y asesoramiento, tramitación y desarrollo de intervenciones vinculadas a la beca NEAE del Ministerio de Educación.

Además, Amaltea ofrece servicios complementarios como reeducación del lenguaje, reeducación pedagógica, psicomotricidad, psicología infantojuvenil y orientación a familias, y está ampliando su actividad con la puesta en marcha de sesiones de estimulación cognitiva dirigidas a personas mayores con deterioro cognitivo, demencia o enfermedad de Alzheimer.

En el marco de EmprendeRioja, la ADER ofrece un asesoramiento individualizado a las personas que quieran emprender en esta Comunidad Autónoma o que hayan comenzado ya su actividad, y también impulsa jornadas informativas sobre las diferentes líneas de ayudas vinculadas al emprendimiento.

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