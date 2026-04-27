El programa EmprendeRioja distingue el proyecto de Amaltea Centro Psicopedagógico en Calahorra - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El gerente de la ADER, Luis Pérez Echeguren, acompañado por la alcaldesa de Calahorra, Mónica Arceiz, y la responsable del Departamento de Creación de Empresas y Atención a Emprendedores de la FER, Rocío Bazán, ha entregado el reconocimiento de Emprendedor del Mes al proyecto empresarial Amaltea Centro Psicopedagógico, iniciado en 2024 por Lucía Sáenz y Raquel Martínez.

Pérez Echeguren ha destacado "la experiencia previa de las dos emprendedoras en intervención psicopedagógica y el trabajo coordinado desarrollado previamente con centros educativos y servicios sociales".

"Esta iniciativa es un ejemplo del objetivo que perseguía el Gobierno de La Rioja cuando impulsó el programa EmprendeRioja en febrero de 2024, que era convertir a La Rioja en la mejor región para emprender y consolidar una empresa, en cualquiera de sus municipios y adaptándose a sus necesidades concretas".

En este contexto, ha recordado que "la distinción de Emprendedor del Mes pone en valor a una figura empresarial clave". "La persona que emprende identifica oportunidades, innova y asume riesgos para materializar una idea, buscando generar un impacto económico o social", ha definido.

El centro abrió sus puertas en octubre de 2024, aportando a niños, niñas, adolescentes y familias de la localidad riojabajeña un nuevo servicio de atención integral, cercana y especializada. El enfoque de este negocio se basa en una intervención individualizada, preventiva y coordinada, y un seguimiento continuo en coordinación con la familia y el entorno educativo.

Entre sus servicios, destacan atención temprana, neuropsicología clínica (evaluación e intervención en infancia, adultez y vejez), dificultades del aprendizaje (trastornos específicos y no específicos), y asesoramiento, tramitación y desarrollo de intervenciones vinculadas a la beca NEAE del Ministerio de Educación.

Además, Amaltea ofrece servicios complementarios como reeducación del lenguaje, reeducación pedagógica, psicomotricidad, psicología infantojuvenil y orientación a familias, y está ampliando su actividad con la puesta en marcha de sesiones de estimulación cognitiva dirigidas a personas mayores con deterioro cognitivo, demencia o enfermedad de Alzheimer.

En el marco de EmprendeRioja, la ADER ofrece un asesoramiento individualizado a las personas que quieran emprender en esta Comunidad Autónoma o que hayan comenzado ya su actividad, y también impulsa jornadas informativas sobre las diferentes líneas de ayudas vinculadas al emprendimiento.