El programa municipal 'Quiéreme bien' impartirá este curso 200 talleres en 23 centros escolares de Logroño

El programa 'Quiéreme bien. Quiérete bien', que organiza el Ayuntamiento de Logroño, impartirá en este curso 2022-2023 un total de 200 talleres en 23 centros escolares de la capital riojana. La concejala de Igualdad, Eva Tobías, ha asistido este jueves a uno de estas sesiones.

En concreto, ha participado en el taller que se ha llevado a cabo con el alumnado de 2º de la ESO de este instituto, en el que también se está impartiendo a los cursos de 1º a 4º de la ESO y en 1º de Bachillerato.

Desde el inicio del curso, se han realizado talleres de este programa coeducativo que fomenta la educación en igualdad en el IES Batalla de Clavijo (en todos los cursos de la ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos), y en los cursos 5º y 6º de Primaria de los Centros educativos Varia y Vélez de Guevara.

En esta edición, se han adherido 23 centros educativos, en los que se desarrollarán un total de 200 talleres durante el curso 2022-2023 para fomentar la igualdad entre mujeres y hombres.

Cuentan con una dinámica participativa para hacer reflexionar al alumnado y hacerle detectar la violencia de género en las relaciones de pareja y en las redes sociales. "El objetivo es que la juventud identifique este tipo de comportamientos y sepa cómo actuar", ha subrayado la concejala.

Asimismo, ha resaltado que este programa "incide en la educación en igualdad porque creemos que es el antídoto contra la violencia hacia las mujeres, y es necesario trabajar desde edades tempranas y de forma continuada a lo largo de las diferentes etapas educativas en esta materia".

A este taller han asistido, por ejemplo, la alumna Eva Muñoz, que ha explicado que se ha hablado sobre el sexo en las redes, "por ejemplo, que alguien te manda una foto de alguien desnudo y que no hay que compartirla, nos llevan explicando este tema ya tiempo, pero sigue impactando", somos conscientes de algunas cosas, pero miedo no tenemos, tomamos más precauciones".

Y otro alumno, Martín Hurtado, por su parte, ha señalado que "hemos visto cómo actuar ante el envío de una foto no apropiada, o que alguien no quiere que se difunda", algo que, en su caso, sí ha visto que ocurre, por lo que ha dicho que es muy útil saber que hay que contarlo "y no hacerlo, es muy importante tener muchas precauciones, porque una foto cuando la subes ya no es tuya, y hay que tener cuidado porque puede acabar en manos de alguien que tu no quieres".

EL PROGRAMA.

El programa está dirigido a grupos de alumnos y alumnas de 5º y 6º de Educación Primaria; de 1º a 4º de ESO; Bachillerato y Ciclos Formativos con los que se trabajará a través de talleres teórico-prácticos de dos horas de duración, y son impartidos por profesionales con titulación universitaria, experiencia en el ámbito educativo y formación en igualdad de género.

Los talleres programados son:

En 5º y 6º de Primaria: Estereotipos de género y referentes en igualdad. La finalidad es deconstruir los estereotipos de género de la publicidad sexista y mostrar nuevos referentes en diferentes ámbitos, tanto de mujeres como de hombres, en materia de igualdad.

En 1º y 2º de ESO: 'Sexismo en las redes sociales'. El objetivo es identificar las formas de discriminación y violencia que nos encontramos en el uso de las redes sociales.

En 3º y 4º de ESO: 'Los príncipes azules destiñen'. En estos talleres se analizará de forma crítica los modelos dominantes de relaciones en nuestra sociedad. En ellos, de forma colaborativa, se diseñarán argumentos para deconstruir los mitos del amor romántico y se ofrecerán herramientas para recrear una nueva concepción de amor.

En Bachillerato y Ciclos Formativos: 'No queremos ser valientes, queremos ser libres'. Este taller tiene el propósito de ayudar a identificar la violencia de género que puede estar detrás de las relaciones afectivas y sexuales, así como analizar las distintas formas de agresión sexual que pueden darse dentro de una relación afectiva.

Por último, Eva Tobías ha incidido en que "la igualdad es un aspecto transversal en las políticas que estamos desarrollando durante este mandato; insistimos también en que la igualdad no es cuestión de dos días al año en dos semestres distintos; la igualdad se consigue cada día, a través de la educación en edades tempranas y la formación a lo largo de la vida".

"De ahí nuestra apuesta por esta programación de talleres que trabajan el ámbito de la igualdad y la prevención de la violencia machista", ha concluido la concejala de Igualdad.