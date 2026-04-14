El director general de Cultura, Roberto Iturriaga, y la coordinadora general de la Fundación San Millán, Almudena Martínez, presentan el nuevo ciclo de primavera del festival Escenario Vivo - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La programación de primavera de la décima edición de 'Escenario Vivo' contará con 17 espectáculos en 15 municipios del denominado 'Valle de la Lengua'. Se desarrollarán del 25 de abril al 31 de mayo, con entradas, ya a la venta, al precio de cinco euros, para los montajes que requieran localidad.

Han sido el director general de Cultura, Roberto Iturriaga, y la coordinadora general de la Fundación San Millán, Almudena Martínez, los que han dado a conocer las diferentes propuestas, que se desarrollarán durante seis fines de semana, sábados y domingos, a excepción del viernes 1 de mayo, que también hay programada una acción.

"Una propuesta clara que demuestra como la cultura puede dinamizar social y turísticamente nuestros pueblos", ha destacado Iturriaga, para recordar que es una acción que "une cultura y patrimonio". En la edición anterior, acudieron más de 7.300 espectadores, siendo la programación de verano la que más afluencia tuvo con 2.906 personas, seguida la de otoño con 1.962, después primavera con 1.358, y cerró invierno con 1.173 espectadores.

Lo recaudado se destina a la recuperación de un bien patrimonial, que en el caso de la edición anterior, los 18.085 euros recaudados, serán para la "refundición de una campana de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Alesanco", ha destacado Martínez.

Ha recordado que, en la octava edición, se recaudaron 22.006 euros en las 118 actividades celebradas, fondos que se destinaron a la restauración del retablo de la iglesia de Villaverde de Rioja y del pórtico de la iglesia de Matute".

En este ocasión, los pueblos donde se van a realizar espectáculos son Tricio, Matute, Arenzana de Abajo, Estollo, Tobía, Nájera, Villar de Torre, Pedroso, Alesanco, Villaverde de Rioja, Berceo, Cañas, Camprovín, Canillas de Río Tuerto y San Millán de la Cogolla.

Las actividades, que van desde el teatro, a la música, la danza, circo, magia, la poesía o incluso el congreso 'Virgulilla', se desarrollarán en iglesias, frontones, casas de cultura o los monasterios de San Millán de Yuso, Santa María la Real o la Abadía de Cañas.

Iturriaga ha puesto en valor que, además del componente de artistas riojanos, participarán compañías de otros lugares de España, como de Baleares, Navarra, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Murcia o Aragón.

PROGRAMACIÓN

La programación de primavera de 'Escenario Vivo' comenzará el sábado 25 de abril en la Basílica de Nuestra Señora de Arcos de Tricio con el concierto 'Más que fado', de la mallorquina Rita Barber, que estará acompañada al piano por el riojano Germán Barrio. Durante el primer fin de semana de mayo el programa continuará con propuestas muy diversas en distintos municipios del valle, como el espectáculo de clown 'Carman', de Javier Ariza, el viernes 1 en Matute; la versión teatral 'Romeo & Juliet', de Ultramarinos de Lucas, el sábado día 2 en Arenzana de Abajo; o la obra 'Ellos y yo, o aquella sensación de que los árboles te miran', de la compañía Jordi Font, el domingo 3 en Estollo.

Los siguientes fines de semana, la música tendrá un papel destacado en esta programación con propuestas que recorrerán distintos estilos. Entre ellas se encuentra el espectáculo flamenco 'Candela', de la compañía flamenca Rocío Pozo, que llegará a Alesanco el sábado 16 de mayo; el concierto en el que Alondra Bentley presentará su trabajo 'La Materia' en el Monasterio de Santa María de San Salvador de Cañas el sábado 23 de mayo; y 'Zumo de manzana', del Pilar Almalé Quartet, que podrá escucharse en la iglesia de San Martín de Camprovín el sábado 30 de mayo.

Las artes escénicas ocuparán también un lugar central en este ciclo con propuestas muy variadas que reflejan diferentes lenguajes y tendencias de la creación escénica actual. Así, el clown estará presente con '¡Qué buen día!', de la compañía Maite Guevara (Villaverde de Rioja, 17 de mayo); y 'Nada', de Noxtrasladamus (San Millán de la Cogolla, 24 de mayo). El teatro clásico llegará de la mano de La Chana Teatro y su '¡Gaudeamus!' (Canillas de Río Tuerto, 31 de mayo).

Mientras, el teatro de títeres tendrá presencia con 'Bateau', de Les Hommes Sensibles (Villar de Torre, 10 de mayo). A estas propuestas se suman los espectáculos de circo 'Poi', de la compañía D'es Tro (Tobía, 9 de mayo), y 'Eirenè', de La Troupe Malabó (Pedroso, 10 de mayo), así como la magia con el espectáculo 'Sentirás la magia', del riojano Mago Iceman (Berceo, 17 de mayo).

Por su parte, la danza contemporánea tendrá también su espacio en el programa con la propuesta conjunta 'El elogio de la fisura' de Lorena Nogal, 'Vacía' de Lola Eiffel Company y 'La declamación muda' de Melania Olcina, tres creaciones coreográficas reunidas de forma única y excepcional en el Monasterio de Santa María la Real de Nájera el sábado 9 de mayo.

Por último, la programación primaveral incluirá además una cita dedicada a la literatura con la celebración de una nueva edición de 'Virgulilla', un encuentro con escritores organizado en colaboración con la Asociación Riojana de Escritores (ARE). Será el sábado 9 de mayo en el Monasterio de Yuso, en San Millán de la Cogolla.