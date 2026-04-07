La programación tecnológica del Think TIC para el segundo semestre de 2026 gira en torno a la transformación digital

El director general de Empresa, Energías e Internacionalización, Amadeo Lázaro. - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La programación tecnológica del Centro Nacional de Formación en Nuevas Tecnologías de La Rioja, Think TIC, para el segundo semestre de este año 2026 gira en torno a tres grandes pilares de la transformación digital contemporánea, tales como el aprovechamiento del dato, el desarrollo de sistemas inteligentes y la aplicación de tecnologías avanzadas en entornos productivos que puedan generar nuevos modelos de negocio.

El director general de Empresa, Energías e Internacionalización, Amadeo Lázaro, ha incidido hoy, día 7, durante su presentación en que "resulta imprescindible incorporar nuevas herramientas de gestión eficaz y liderazgo de personas y proyectos en un contexto especialmente complejo, cambiante y marcado por el avance constante de las tecnologías digitales".

En este sentido, ha apuntado que el Think TIC complementa la formación tecnológica con "diferentes actuaciones de carácter transversal que incluyen formación en liderazgo, actividades de difusión como project session, jornadas de dirección de proyectos o, como novedad, un curso sobre P5.express, sistema de gestión para portafolios de programas y proyectos.

GRATUITAS

Todas las propuestas son gratuitas y están dirigidas principalmente a profesionales en activo de las empresas riojanas. La oferta ya está disponible en el portal web del Think TIC, donde además se pueden realizar las inscripciones.

Lázaro ha explicado que el primer bloque de formación tecnológica, relacionado con el Big Data, "está orientado a enseñar cómo transformar grandes volúmenes de datos en conocimiento útil para la toma de decisiones empresariales, avanzando desde la analítica estratégica hasta el desarrollo de modelos predictivos basados en inteligencia artificial".

En el segundo bloque, focalizado en la Inteligencia Artificial, se han programado dos actuaciones: un itinerario de tres cursos dirigido principalmente a desarrolladores y un conjunto de talleres cuyo objetivo es acercar la IA a contextos de trabajo específicos. "En 2025, comenzamos a impartir formación orientada a abogados y, este año, vamos a ampliar a otras profesiones, como técnicos de Recursos Humanos, agentes comerciales, etc.", ha expresado.

El último bloque de actuaciones incluye formación en otras tecnologías que pueden servir como herramientas de innovación empresarial: tecnologías inmersivas (RA/RV), formación en tecnologías que conectan el mundo físico con el digital (IoT) y un curso sobre contratos inteligentes y seguros con blockchain.

Actualmente, dentro de este tercer bloque, la Dirección General está trabajando en desarrollar un proyecto formativo relacionado con la computación cuántica y en un hackatón dirigido al sector agroalimentario.

Todas estas actuaciones están enmarcadas en el proyecto Tech FabLab, que está coordinado por el Gobierno de La Rioja a través de la Consejería de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo y de la ADER, junto a los gobiernos de Aragón, Navarra, Cantabria, Comunitat Valenciana y Generalitat de Catalunya.

Tech FabLab, que forma parte de las Redes de Emprendimiento Digital (RETECH) del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, busca dar respuesta a las necesidades relacionadas con la promoción de nuevas iniciativas empresariales vinculadas a las tecnologías facilitadoras esenciales.