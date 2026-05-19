El próximo 26 de mayo se realizará un simulacro del sistema de alertas 'ES- Alert' en Calahorra

LOGROÑO 19 May. (EUROPA PRESS) -

El sistema de alerta público ES-Alert, gestionado por el CECOP SOS Rioja, enviará el próximo martes 26 de mayo en horario de mañana un aviso de prueba a los teléfonos móviles ubicados en el municipio de Calahorra. Esta acción forma parte del programa de implantación y verificación de los planes de Protección Civil frente a emergencias para comprobar el correcto funcionamiento del sistema de alertas a la población mediante telefonía móvil.

Durante la realización del ejercicio, los teléfonos móviles que se encuentren en el municipio de Calahorra y en zonas cercanas dentro del área de influencia coordinada por el CECOP SOS Rioja, recibirán una alerta sonora al máximo volumen acompañada de una vibración durante varios segundos. Además, aparecerá un mensaje en pantalla indicando que se trata de un simulacro, que deberá ser confirmado por los usuarios pulsando el botón 'ACEPTAR'.

Se insiste desde el Gobierno de La Rioja en que el mensaje que se enviará corresponde exclusivamente a un simulacro de aviso a la población, por lo que no será necesario realizar llamadas al teléfono de emergencias 112.