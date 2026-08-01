Las proyecciones del XXVII Festival '¡CORT...En!-Ciudad de Calahorra' comenzarán este lunes - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

Este lunes, 3 de agosto, dará comienzo la XXVII edición del Festival '¡CORT...en! - Ciudad de Calahorra', organizado por el Ayuntamiento con la colaboración del Instituto Riojano de la Juventud. Como cada año la Primera Travesía de Paletillas acoge este festival muy consolidado ya en la agenda cultural veraniega de la ciudad.

Durante cuatro días, desde el 3 al 6 de agosto, se reproducirán 24 cortometrajes que van desde los 4 minutos de duración hasta los 20 minutos.

Cada día se proyectarán seis a partir de las 22,00 horas. Habrá un descanso de 15 minutos después del visionado del tercer cortometraje para que quien lo desee pueda votar su corto favorito, gracias al código QR que aparecerá en la gran pantalla instalada en la Travesía de Paletillas.

En concreto, este lunes se proyectarán los títulos '¡Por las tetas de Lucía!', 'Sí se enteran', 'Ya nos tocaba', 'Cruce de caminos', 'Sin palabras' y 'Cara de cona'.

La cartelera del martes 4 de agosto incluye los cortometrajes 'Cucarachas', 'Rascacielos', 'Un trámite más', 'Prou bé', 'Un hombre bueno' y 'Videoclub 2001'.

El miércoles 5 de agosto se proyectarán 'Te debo una', 'Quinto primera', 'La barraca', 'Insalvable', 'Quemar al padre' y 'Montecarlo 67'.

El festival finalizará el jueves 6 de agosto con el visionado de 'Pálpito', '¿Qué comen los dragones?', 'Manolín', 'La hora escrita', 'Una cita con Candy' y '¡Hasta enterrarlos!'.

Todos los días de proyección de cortometrajes Actiba ha organizado unos talleres infantiles y gratuitos a partir de las 11,30 horas en la Primera Travesía de Paletillas.

El lunes se celebrará también un 'Bingo de películas infantiles' y el martes 4 de agosto se impartirá el taller 'Crea tu estrella de cine'.

El miércoles se desarrollará un taller de claquetas y el jueves 'Tu imán de película'.