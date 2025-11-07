El Proyecto 1521 arranca el lunes con el inicio de las excavaciones arqueológicas en el entorno de Comandancia

LOGROÑO, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Proyecto 1521 arrancará este próximo lunes, 10 de noviembre, con el inicio de las excavaciones arqueológicas en el entorno de Comandancia, tal y como ha informado el Ayuntamiento de Logroño.

La realización de las excavaciones arqueológicas necesarias para el análisis del subsuelo en el área sur del PERI 'Excuevas-Cuarteles' fue adjudicada a la empresa Obras de Construcción e Instalaciones, S.A.

por una cuantía de 99.349,09 euros (IVA incluido) y se llevará a cabo bajo las directrices del arqueólogo Juan Manuel Tudanca.

Los trabajos de campo, que implican la retirada de firme y excavación mecánica, se van a desarrollar en el entorno de la plaza Ángel Bayo y se prolongarán durante un periodo aproximado de un mes.

El Ayuntamiento ha adelantado que el arqueólogo Juan Manuel Tudanca informará en los próximos días del detalle de esta excavación.

Por otro lado, ha indicado que la actuación no afectará a la parada de taxis y circulación de autobuses en este entorno. Sí se verán afectadas las plazas de estacionamiento regulado (zona verde) ubicadas en la plaza Ángel Bayo.

Por ello, y de forma provisional, se ha habilitado una zona de estacionamiento regulado para residentes (zona verde) en la actual zona de aparcamiento libre de la calle Intendencia.

REGENERACIÓN URBANA Y PATRIMONIO

El Ayuntamiento ha detallado que el 'Proyecto 1521' va a suponer una "importante" transformación del entorno del Revellín y Valbuena y va a permitir ordenar dicho espacio.

Lo hará, ha dicho, mediante una actuación respetuosa con el esfuerzo de anteriores corporaciones, potenciando algunos de los elementos patrimoniales más singulares de Logroño, al tiempo que va a avanzar en el objetivo de dotar de más zonas verdes a nuestra ciudad.

El plan conlleva una "notable regeneración" de este entorno, que va a posibilitar una "mayor conexión" entre algunos de los puntos que conforman nuestra identidad logroñesa.

Una conexión partiendo del propio río Ebro y el pulmón verde que se extiende en sus inmediaciones hasta los itinerarios y enclaves más destacados de la ciudad, desde el punto de vista cultural y patrimonial, para confluir "en este entorno que ahora se pretende revitalizar convirtiéndolo en un espacio de máxima convivencia y punto de encuentro para los logroñeses, peregrinos, comerciantes y turistas".

La primera actuación es la ya mencionada excavación arqueológica en el entorno de Comandancia. Una vez realizados los correspondientes trabajos arqueológicos y, adaptándose en función de los resultados, se construirá un aparcamiento subterráneo para liberar el espacio y dotar al entorno de una gran zona verde.

También se pretende recuperar, en la medida de los posible, el foso original de las murallas del Revellín, poniendo en valor la verdadera majestuosidad de la fortificación.