Proyecto Hombre La Rioja celebra este jueves una gala con motivo de su 35 aniversario

LOGROÑO 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Proyecto Hombre La Rioja celebrará este jueves, 27 de noviembre, a las 18,30 horas en el Espacio Lagares de Logroño, una gala con motivo de su 35 aniversario, un encuentro para agradecer, recordar y poner en valor tres décadas y media de acompañamiento a personas con problemas de adicción y a sus familias.

Al acto está previsto que asistan el presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán; la presidenta del Parlamento de La Rioja, Marta Fernández; el alcalde de Logroño, Conrado Escobar; el obispo de Calahorra y La Calzada-Logroño, Mons. Santos Montoya; la consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín; la directora general de Trabajo y Salud Laboral, Pilar Simón; el subdirector general de Estrategia de Salud Mental y Emocional, Carlos Piserra; la concejala de Política de Familia, Servicios Sociales y Discapacidad, Patricia Sáinz; y la directora del Centro Penitenciario de Logroño, Laura Peña; junto al presidente y el director de Proyecto Hombre La Rioja, José Andrés Pérez y David García, respectivamente.

La gala alternará momentos de testimonio y reflexión sobre la trayectoria de la entidad con la entrega de reconocimientos a personas, instituciones y organizaciones que han contribuido de forma decisiva al sostenimiento de Proyecto Hombre La Rioja.