Un proyecto de pastoreo previene los incendios, colabora con la DOP Queso Camerano y crea empleo en el medio rural - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, acompañado del director general de Política Local y Lucha contra la Despoblación, Óscar León, ha visitado en la localidad de Jalón de Cameros, la iniciativa 'Rebaños de fuego: queso y prevención de incendios con cabras en el Camero Viejo' que ha obtenido una ayuda económica de 80.000 euros.

Esta propuesta se enmarca en el programa Proyectos piloto y emblemáticos para la dinamización del medio rural ante el reto demográfico y la despoblación que ha financiado el Gobierno de La Rioja con un presupuesto total de un millón de euros durante el año 2026.

Junto a la promotora del proyecto, la ganadera Raquel Sáenz, el consejero ha subrayado la apuesta del proyecto por reducir la biomasa inflamable en zonas forestales estratégicas, reduciendo así el riesgo de incendios en los bosques y transformando los residuos vegetales en leche de alta calidad para la elaboración de queso con denominación de origen.

Asimismo, ha destacado su contribución en la creación de empleo en la zona y a la recuperación de infraestructuras en desuso, ya que emplea una nave ganadera que estaba abandonada. También colabora con la lucha contra la despoblación en el Camero Viejo, pone en valor la ganadería extensiva, y ayuda a dignificar la importante profesión de cabrero y el oficio del pastoreo.

El principal enfoque innovador de esta iniciativa, que maneja un presupuesto estimado de 125.640,47 euros, es la integración de la Ingeniería de Montes y la ganadería en un mismo proyecto que cuenta más de un centenar de cabras que se alimentan en diferentes montes cameranos. Se calcula que una cabra adulta consume cada día entre el 3 y el 5 % de su peso en materia seca vegetal.

Así, una cabra de 50 kilos de peso consumiría entre 1,5 y 2,5 kilogramos de pasto diario, lo que conlleva una reducción de masa susceptible de arder, siendo de especial relevancia la rotura de la continuidad de la misma, actuando a modo de cortafuegos. De este modo, se prevé desbrozar entre 25 y 40 hectáreas anuales de monte, lo que equivale a una reducción de hasta el 60% de masa vegetal seca durante tres años.

Al mismo tiempo, prevé generar unos 10.000 litros anuales de leche para la producción de la DOP Queso Camerano, ayudando a reforzar esta marca que es clave para la identidad cultural y económica de la comarca de los Cameros, y de La Rioja en general. De esta manera, "Rebaños de fuego" palía en parte el problema de la disminución de la producción de leche de los últimos años, por el descenso del pastoreo, e impacta positivamente en la cadena alimentaria, tanto en la actividad de las empresas de producción y distribución, como en el consumidor final.

Además, esta propuesta ha permitido contratar a una pastora, Valeria Rosendo, y busca incidir de manera indirecta en la creación de puestos de trabajo en los sectores de la elaboración del queso, comercialización, actividades de turismo rural y establecimientos de ocio y restauración en la zona, entre otros. Con este impulso, se generan oportunidades para iniciar un proyecto de vida en Cameros, una de las zonas de La Rioja más afectadas por la despoblación.

COLLARES GPS PARA LOCALIZAR AL GANADO EN TIEMPO REAL

Otra la de las novedades de "Rebaños de fuego" es la incorporación de un sistema de monitorización inteligente del rebaño mediante collares GPS con sensores de actividad, temperatura y localización en tiempo real. Esta alianza con las nuevas tecnologías facilita, por un lado, el manejo eficiente del pastoreo dirigido, asegurando que las cabras actúan sobre las zonas estratégicas de mayor carga de combustible vegetal.

Por otra parte, permite mejorar el bienestar animal y la prevención de pérdidas en ataques de fauna salvaje, como el lobo. A esta herramienta GPS se suman una aplicación móvil con diferentes estadísticas y datos, así como el uso puntual de drones para cartografiar áreas de riesgo y evaluar los resultados.

Más adelante, se llevarán a cabo diferentes actividades de difusión del proyecto, ya que uno de los objetivos de los proyectos piloto y emblemáticos es que las iniciativas subvencionadas sirvan de ejemplo para ser replicadas en otras partes del territorio. Por ello, se realizarán jornadas de puertas abiertas, talleres y campañas de sensibilización para dar a conocer todos los detalles de esta iniciativa.

'Rebaños de fuego' cuenta con la colaboración de los Ayuntamientos de Soto en Cameros, San Román de Cameros y Jalón de Cameros, de las Asociación Nacional de criadores de ganado caprino de raza negra serrana y Azulema, y de las empresas y entes privados Óscar Santolaya (La Zorra Coworking Rural y ONG Corralas por el Mundo), Lácteos Martínez (Queso Los Cameros) y Digitanimal.

Este año se han financiado 16 iniciativas pioneras en el medio rural El programa proyectos piloto y emblemáticos respaldó el año pasado un total de 16 iniciativas pioneras en San Millán de la Cogolla, El Rasillo de Cameros, Ausejo, Ortigosa de Cameros, Terroba, Uruñuela, Jalón de Cameros, San Román de Cameros, Berceo, Baños de Río Tobía, Ocón, Anguiano, Tricio, Cuzcurrita del Río Tirón y San Torcuato.

El objetivo de estas ayudas es fomentar la identificación y ejecución de un conjunto de proyectos que contribuyan de forma efectiva al mantenimiento o aumento de población de las zonas en riesgo de despoblación y que, al mismo tiempo, sirvan como estímulo posterior y efecto incentivador para su desarrollo en otros ámbitos y zonas del territorio riojano a modo de réplica.

Los proyectos deben desarrollarse en municipios de menos de 5.000 habitantes y contar con al menos dos agentes cooperadores para la difusión, divulgación y promoción de la iniciativa. Se concederá el 80 % del coste total del proyecto, hasta un máximo de 100.000 euros.

Permanece abierta la convocatoria de este año Para optar a estas ayudas, se valorará el lugar de realización de la iniciativa, en función de la población; la colaboración de agentes de naturaleza pública y privada; la capacidad de generación de empleo; y las propuestas relativas a temas sociales y/o sanitarios; entre otros requisitos.

Recientemente, se ha abierto la convocatoria de este año 2027, que cuenta con un presupuesto de un millón de euros, y cuyo periodo de presentación de solicitudes finaliza el 20 de julio.