El proyecto piloto de reparto de última milla en el comercio local de Logroño acumula 270 expediciones en dos meses - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El proyecto piloto de reparto de última milla en el comercio local de Logroño, que el Ayuntamiento de la ciudad puso en marcha hace apenas dos meses, ha acumulado ya un total de 270 expediciones, lo que, en palabras del concejal de Promoción de la Ciudad, Miguel Sáinz, supone un éxito de este servicio "con resultados alentadores".

Sáinz ha hecho este lunes balance de este tipo de reparto sostenible, que se realiza con un triciclo eléctrico, junto con el adjudicatario del servicio, Asier Eguizábal.

"El reparto comercial sostenible en bicicleta eléctrica lleva funcionando prácticamente dos meses consecutivos y la verdad que los resultados son alentadores, más que esperanzadores", ha afirmado el edil.

"Hemos sumado ya -ha añadido- 270 expediciones en apenas dos meses, la mayor parte de ellas, casi 200, en este mismo mes de julio, en un crecimiento exponencial muy notable".

Ha considerado, por ello, que "son dos meses en los que lo que es una expectativa se va haciendo una realidad, es un servicio nuevo, desconocido en general para el comercio de la ciudad y , poco a poco, va siendo una realidad cada día más usada por todos ellos".

Así, Sainz ha detallado que hay en este momento "35 comercios que habitualmente lo están usando ya en apenas dos meses, con esas más de 270 entregas realizadas", un resultado que "nos hace pensar que lo que ha nacido como un proyecto piloto va a tener su continuidad".

Una continuidad del servicio, ha añadido el concejal, que "va a estar ligada no solamente al comercio logroñés, sino a otro tipo de necesidades que están surgiendo". Hasta ahora, "han sido alimentación, librerías y floristerías los que más lo han utilizado".

A ello, como ha dicho Miguel Sainz, "también hay que apuntar a la participación de empresas de reparto de gran formato, que, especialmente en el Casco Histórico, llenan con furgonetas las calles, algo que tenemos que procurar por todos los medios que cada día entren menos".

Y, además, ha sumado que "hay otro elemento, además del comercio local, que es fundamental, que es la participación de las grandes empresas de paquetería de ámbito nacional, y se está contando con ellas ya".

Con todo, el edil de Promoción de la Ciudad ha señalado que "a futuro hay que reparar también en que este servicio de reparto en bicicleta sostenible puede servir por ejemplo para el reparto a personas mayores de 65 años de farmacias, de medicinas, de libros, de la compra habitual de comida o incluso para un servicio prestado a las residencias de personas mayores".

"CONTINUIDAD".

"En torno a todos los elementos, muy dispares, gira el futuro más inmediato de este servicio que nació como carácter piloto con financiación europea y que, como Ayuntamiento, hoy podemos decir que nos comprometemos a darle continuidad más allá de su finalización en el mes de septiembre", ha avanzado.

En ese sentido, Sainz ha reseñado que "habrá que buscar una nueva fórmula contractual, que estamos buscando ya, para que en el mes de septiembre o en el mes de octubre, como muy tarde, el servicio tenga su continuidad y durante todo el año que viene se esté prestando, porque los datos son alentadores y quedan muchísimos aspectos en los que poder mejorar".

Por ello, ha pedido "a todos los logroñeses y logroñesas que de alguna forma también inviten a sus comercios a llamar a nuestro repartidor", " tiene su base en el Mercado San Blas, pero trabaja por todo Logroño".

Y ha querido el concejal también "agradecer especialmente la aportación personal de Asier, la persona que el Ayuntamiento ha contratado para prestar el servicio, porque cree en su trabajo y está volcado no solamente en el reparto, sino en la sensibilización y la explicación de en qué consiste, con una implicación personal grande".

Ha recordado que "el proceso de selección fue largo y complejo, porque es un servicio novedoso, que hay que decir que en muchas ciudades españolas se está intentando salir adelante, no sin dificultades", señalando ejemplos "en Cataluña, Valladolid, San Sebastián o Vitoria, donde el servicio se ha puesto en marcha y no es fácil darle continuidad".

"Logroño se suma a ello con toda la ilusión y todo el empuje de una ciudad que puja por un comercio local sostenible, comprometido, responsable, solidario y estoy convencido de que este servicio de reparto sostenible ha llegado para quedarse", ha subrayado Sainz.

Incuso se ha mostrado esperanzado en que, en el futuro, "además de la aportación municipal, la aportación directa de los comercios, empresas de paquetería y de todo el sector asociativo o cultural de Logroño sea de tal calado que esa aportación municipal pueda ir poco a poco menguando, que el servicio sea sostenible también en lo económico-financiero y no solo en lo medioambiental".

Por su parte, Asier Eguizábal ha afirmado que "es un gran honor estar haciendo este servicio, me da mucha felicidad haber tenido la demanda que hemos tenido en los últimos dos meses y que el Ayuntamiento esté comprometido, como dice Miguel, a darle una continuidad a este servicio, porque yo creo que Logroño es una ciudad que lo merece".

Y ha explicado que "es un servicio polifacético que puede atender no solo al comercio sino a más gente, para proveerles de servicios necesarios, me gustaría darle ese ímpetu a un servicio rápido, eficaz, sostenible, que se puede mover con libertad por todos lados de la ciudad, es algo que vale la pena".

"Desde aquí -ha incidido- insto a que lo pruebe la gente, que se anime, que no es ninguna cosa rara ya a día de hoy que te traigan la compra en bicicleta, por mucho que la bicicleta sea de gran formato, un tricicloesto se debería empezar a ver más en las ciudades", porque son "servicios y con necesidades que de otra manera se harían en coche".

Eguizábal ha asegurado que "la gente está bastante más abierta de lo que uno se supondría así de primeras y lo ven muy bien, genera mucha curiosidad y genera mucha simpatía también". "O sea, mucho más respuesta positiva que negativa en todos los aspectos. Yo estoy muy contento con el recibimiento que he tenido en general estos últimos dos meses", ha concluido.