PR+Riojana@s reclama una investigación sobre las medidas de publicidad en la adjudicación de VPO municipal en Logroño

El portavoz del Partido Riojano (PR+ Riojan@s) en el Ayuntamiento de Logroño, Rubén Antoñanzas, ha reclamado este martes la convocatoria de una comisión de investigación en el seno del Consistorio "que permita esclarecer cómo se ha desarrollado el proceso de adjudicación de las VPO promovidas en suelo municipal y qué medidas de publicidad y transparencia se han realizado a lo largo del proceso".

En rueda de prensa, Antoñanzas ha mostrado su "profunda preocupación" por la información que ha trascendido a través de los medios de comunicación, que apunta a procesos opacos y sorteos sin control público.

"Resulta muy cuestionable y poco creíble que se haya sorteado vivienda protegida con un Excel entre tan solo 400 solicitantes, cuando el número de demandantes de VPO en Logroño supera las 3.500 personas inscritas", ha criticado.

El portavoz regionalista, si bien ha reconocido que "la legislación permite que los promotores privados participen en la adjudicación de viviendas protegidas", ha cuestionado que "este proceso se haya hecho sin garantizar la concurrencia pública y publicidad como establece la Ley de Vivienda de La Rioja".

"Que sea legal no significa que sea aceptable. No entendemos cómo es posible que hayamos llegado a esta situación y es más necesaria que nunca una comisión de investigación que analice la actuación del Gobierno municipal, el papel de las promotoras y el cumplimiento de la legislación vigente", ha afirmado.

Para Antoñanzas, "la cuestión está en por qué no se ha publicitado, por qué miles de jóvenes logroñeses no sabían que se iban a sortear esas viviendas o por qué solo participan 400 personas, cuando hay 3.500 personas inscritas para acceder a vivienda de protección oficial".

Igualmente ha reclamado explicaciones al Gobierno porque "dos semanas después de que hayamos descubierto que se han sorteado las VPO seguimos sin saber cómo se ha hecho ese sorteo, ni cuándo se ha hecho, ni cómo se ha hecho el Excel, ni si ha habido público o algún representante de la administración".

SORTEO.

Ante esta situación, ha planteado que en las próximas licitaciones de parcelas adscritas al patrimonio municipal de suelo para promover VPO se incorporen en los pliegos de condiciones la obligatoriedad de realizar un sorteo público ante notario entre todos los demandantes con la supervisión directa del Ayuntamiento de Logroño.

Antoñanzas ha recordado que "estas viviendas, aunque de promoción privada, se están desarrollando en suelo público del patrimonio municipal del Ayuntamiento, que han cedido todos los logroñeses y logroñesas para garantizar el derecho a la vivienda a un precio asequible".

"Cuando se utiliza suelo público, el interés general debe estar siempre por encima de cualquier otro", ha recalcado.

En este sentido ha detallado que "el precio de la vivienda protegida es aproximadamente un 40 por ciento inferior al de la vivienda libre, en un momento de mercado tensionado y precios disparados, lo que impide a jóvenes y familias, con los salarios actuales, acceder a una vivienda".

PARTICIPACIÓN

El edil riojanista ha abogado también por facilitar la participación de todos los demandantes de vivienda protegida mediante campañas públicas de información en las que se detallen requisitos, listados de solicitantes, plazos y cualquier dato relevante con el fin de "garantizar el acceso en igualdad de condiciones y la transparencia a lo largo de todo el proceso".

Asimismo, ha exigido al Gobierno municipal que "explique de manera clara por qué ha optado por delegar la adjudicación de la VPO en los promotores privados, sin establecer mecanismos de publicidad y control, dejando fuera del proceso a más de 3.000 solicitantes".

Para Antoñanzas, "al final los más perjudicados por este modelo son los jóvenes y las familias con menos recursos, que ven truncadas sus opciones de acceder a una vivienda protegida en condiciones de igualdad y transparencia".