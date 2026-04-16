PR+Riojan@s critica que "Escobar bate récord de recaudación" en Logroño mientras "incumple su promesa fiscal"

Archivo - El portavoz del PR+, Rubén Antoñanzas, en comparecencia de prensa - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Partido Riojano (PR+Riojan@s) de Logroño, Rubén Antoñanzas, ha denunciado esta mañana que la liquidación del presupuesto de 2025 certifica que "Conrado Escobar bate récord de recaudación mientras incumple su promesa de bajar los impuestos y frena inversiones en los barrios".

En rueda de prensa, el edil riojanista se ha referido a los datos del informe de Intervención, entre los que destacan "una recaudación total de 165.670.458,61 euros, la cifra más alta en lo que va de mandato".

"La única realidad es que se ha confirmado el engaño fiscal del Gobierno del PP, que prometió bajar los impuestos un 10% a las familias y hoy vemos que los ingresos corrientes han subido un 8% desde 2023. Lejos de bajar, como prometió, ha subido los impuestos", ha asegurado.

Según ha detallado Antoñanzas, "el aumento de los ingresos ha sido significativo por el 'basurazo', que ha permitido incrementar el saldo en 2,18 millones de euros respecto al 2024".

También ha citado "el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), que pese a la bajada anunciada ha generado 140.000 euros más de ingresos, así como el Impuesto sobre Vehículos, con 114.800 euros adicionales", un impuestos que "hay que recordar que bajó para los coches de alta gama, y subió para los más utilitarios, los que usa la mayoría de la población".

"El señor Conrado Escobar recauda más dinero a costa del bolsillo de los ciudadanos, pero no ha trasladado ese esfuerzo a la calle. Tenemos servicios más caros, calles más sucias y peor mantenidas y barrios abandonados", ha criticado.

En este sentido, se ha referido a la ejecución del gasto, "claramente insuficiente, especialmente en inversiones". "Es muy preocupante -ha considerado- que el Gobierno solo haya realizado un tercio de lo previsto, dejando proyectos paralizados y lastrando la transformación de la ciudad, lo que demuestra la falta de ambición del alcalde con Logroño".

A ello, el edil riojanista ha sumado que "solo se haya ingresado el 22% de lo presupuestado por venta de suelo, cuando es fundamental para financiar inversiones".

"No solo han sido incapaces de ingresar ocho de cada diez euros prometidos, sino que, de los escasos 3,9 millones recaudados han tenido que devolver 1,2 millones de euros a Bosonit. Dinero que se ha quitado de inversiones para pagar a una empresa que ha incumplido con Logroño", ha lamentado.

RECORTES.

Dentro de este contexto, Antoñanzas ha recordado que el presupuesto de 2025 entró en vigor con un mes de retraso y que se aprobó con un desnivel inicial de 8 millones de euros.

"La falta de planificación y mala gestión del PP derivó en un Plan de Gestión Municipal con recortes que afectaron a áreas tan sensibles como servicios sociales, el mantenimiento urbano o las prestaciones públicas", ha censurado.

Por último, ha advertido de que la liquidación refleja un incumplimiento de la regla de gasto, lo que obligará al Ayuntamiento a aprobar nuevamente un plan económico-financiero, ya que "el alcalde juega con los datos y los remanentes, que ya han sido absorbidos para el gasto corriente, por la mala praxis a la hora de presupuestar".

"El Gobierno debe explicar a la ciudadanía qué ajustes realizará y cómo afectarán a la calidad de los servicios públicos y a la presión fiscal. Estamos ante un Gobierno que recauda más que nunca, invierte menos que nunca y además obliga a los logroñeses a pagar las consecuencias de su mala gestión económica", ha finalizado Antoñanzas.