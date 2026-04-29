PR+Riojan@s cuestiona al Ejecutivo local la venta de varias parcelas que podría utilizar para construir vivienda pública

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LOGROÑO, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del Partido Riojano en el Ayuntamiento de Logroño quiere conocer "qué está motivando al equipo de Gobierno a desprenderse de un importante y valioso patrimonio municipal como es el suelo ante la importante necesidad de vivienda pública imperante en la actualidad".

En una reciente comparecencia, responsables del Ejecutivo de Conrado Escobar anunciaron el inicio de la venta de su porcentaje de propiedad en 8 parcelas dentro del término municipal. De ellas, llama la atención que el Consistorio tiene la práctica totalidad de dos y una gran participación en una tercera, que serían de gran interés para el conjunto de la ciudadanía si en ellas se construyeran viviendas de protección oficial o destinadas al alquiler.

Son, en concreto, las parcelas Palazzina 10, en la zona de La Guindalera, con un 97,67 por ciento de propiedad municipal, y espacio para una docena de viviendas; la parcela P8 en El Campillo, con un 97,60 por ciento de propiedad municipal, y espacio estimado para 64 viviendas; y la parcela E3 de Valdegastea, con un 88,67 por ciento de propiedad municipal, y espacio estimado para medio centenar de viviendas.

El concejal del PR+Riojan@s, Rubén Antoñanzas, considera "lamentable que el PP vuelva al modelo de la especulación inmobiliaria de otras épocas, ya que pudiendo hacer un mínimo esfuerzo económico y construir vivienda pública, opta por malvender y hacer caja sin pensar ni en los jóvenes ni en las familias que no pueden acceder a la vivienda libre".

El riojanista subraya que "Conrado Escobar ha sido incapaz de impulsar el Plan General de Logroño, lo que ha dificultado disponer de suelo y contradice el reciente interés del PP en construir vivienda".

Antoñanzas considera que "ante la gran demanda de vivienda que hay en la ciudad en la actualidad, tanto protegida como de alquiler, el alcalde no le presta la atención suficiente al problema ya que lejos de vender el Ayuntamiento lo que debe hacer es una pequeña inversión para comprar estas parcelas, edificarlas y destinar las viviendas a los jóvenes y la familias que con los comedidos salarios actuales necesitan la ayuda de las administraciones, tanto para la compra como, principalmente, para el alquiler".

Por estos motivos, el concejal riojanista preguntará al equipo de Gobierno municipal en la próxima sesión plenaria los motivos para la licitación de estas parcelas y, especialmente, si no se han planteado adquirir la totalidad de aquellas cuyo porcentaje de propiedad es muy cercano al 100 por ciento como la parcela P8 sector Campillo y Palazzina 10, que bien podrían destinarse a VPO o alquiler público.