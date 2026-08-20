El PR+Riojan@s denuncia el "calvario económico" de los pequeños y medianos viticultores de la región

La presidenta del PR+Riojan@s Rita Beltrán. - PR+RIOJAN@S

LOGROÑO, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Partido Riojano (PR+Riojan@s) ha denunciado hoy el "calvario económico" de los pequeños y medianos viticultores de la región tras entrevistarse, ha dicho, con viticultores riojanos que se muestran "cansados y hartos" de que no se les paguen cuantías justas por el precio de la uva.

En nota de prensa, ha relatado cómo, con el inicio de la vendimia, que por el calor se ha anticipado, existe malestar al no conocer si el precio que pagarán las bodegas y cooperativas será suficiente, cubriendo gastos y obteniendo algo de beneficio.

La presidenta de la formación, Rita Beltrán Muro, ha pedido al presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, que "coja las riendas de la problemática".

Le ha solicitado que "convoque a los diferentes órganos y participantes del sector para buscar una solución pactada entre todos que no penalice a los más pequeños, que son siempre los más perjudicados".

Ha considerado que "la solución debe tener en cuenta a todas las partes: la mesa del vino, el Consejo Regulador, la sectorial, la Consejería, organizaciones agrarias, bodegas familiares, grandes bodegas y otras agrupaciones de bodegueros minoritarias".

"A todo el mundo, por supuesto, sin dejar de lado las demandas y peticiones de los pequeños y medianos viticultores, que, tradicionalmente, son los más numerosos en La Rioja", ha dicho.

Ha reconocido que "hay hartazgo en el sector desde hace unos años, porque el precio pagado no cubre los costes" y "nadie trabaja por amor al arte, tienen unas familias que mantener y eso, sumado a la burocracia, ven peligrar un sector que en La Rioja ha sido motor económico durante años".

Para Barberá, entre el sector también "existe el temor de que La Rioja se esté quedando atrás en la búsqueda de oportunidades y soluciones a estas nuevas realidades".