PR+Riojan@s exige al Gobierno de Capellán "que se deje de propaganda y se esfuerce por mejorar la vida de los riojanos"

La presidenta del PR+Riojan@s, Rita Beltrán Muro, en comparecencia de prensa - PR+RIOJANOS

LOGROÑO, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PR+Riojan@s, Rita Beltrán Muro, ha asegurado que "La Rioja no termina de coger el ritmo" en esta legislatura. "El Gobierno regional sigue en su política de hacer mucha propaganda sumando múltiples promesas incumplidas y proyectos que no se ejecutan a poco más de un año del final de la legislatura".

En una rueda de prensa en la que ha analizado la situación de la comunidad autónoma a poco más de un año del final de la legislatura, Beltrán ha indicado que "la falta de rumbo y de proyecto del Gobierno regional de Gonzalo Capellán lastra el presente y futuro de todas y todos los riojanos, sin resolver sus necesidades y sumando nuevas carencias debido a su inacción".

Para la riojanista, "de nada sirve empezar la legislatura bajando los impuestos a los más ricos si después nos va a pasar factura empobreciendo a todos los riojanos".

Beltrán ha indicado que "La Rioja está sufriendo un retroceso grave con una tasa de pobreza que está empeorando y afecta ya al 22,8 por ciento de la población, con niveles críticos de pobreza infantil que afectan a uno de cada tres menores y con casi un 40 por ciento de los hogares con dificultades para llegar a fin de mes, sin embargo parece que el PP, con su mayoría absoluta, sigue viviendo de las rentas de etapas anteriores aprovechándose de una oposición tranquila que no ejerce como tal porque desde sus sedes de Madrid les organizan la actividad".

Para la líder riojanista "la primera asignatura pendiente de este Gobierno es cumplir con todas las normativas aprobadas en el Parlamento en anteriores legislaturas, que son muchas, costó mucho tiempo y esfuerzos sacarlas y que ahora cogen polvo en un cajón". Entre ellas ha mencionado "la Ley de Igualdad entre hombres y mujeres, que aprovechando la cercanía del Día de las Mujeres, podría ser una buena opción para empezar a ponerla en marcha".

Pero no son sólo las leyes, "sin ir más lejos tenemos unos políticos que en Madrid solo defienden a sus partidos en vez de a La Rioja y, entre otras cuestiones, eso implica una flagrante falta de compromiso para sacar adelante la reforma de nuestro Estatuto de Autonomía, que sigue pendiente y, sobre todo, hay que exigir su cumplimiento al Gobierno central, en beneficio de todas y todos los riojanos, frente a la desigualdad respecto de comunidades vecinas".

En clave económica también se nota "la falta de proyecto y ambición del Gobierno regional". "Crecemos menos que la media nacional, sin prestar ayuda a nuestras empresas. Es un suma y sigue, con más de 300 empleos perdidos sin que el Gobierno de La Rioja haya hecho nada, salvo anunciar a bombo y platillo la llegada de nuevas empresas e inversiones que no llegan". "Tenemos 26 millones de euros menos para la ADER", ha señalado.

ATENCIÓN A LAS PERSONAS

En cuanto a sanidad y servicios sociales, "lo que no se mantiene, ni mejora, es evidente que empeora y nuestra sanidad está peor que nunca. No quiero ni imaginarme la catástrofe que hubiera habido si al frente de la pandemia hubiera estado este Gobierno del PP".

Beltrán ha resaltado que "no es por falta de recursos en el presupuesto del Gobierno de La Rioja, porque ha aumentado en gasto sanitario gracias a los ingresos a cuenta del ministerio, pero no hay organización ni voluntad política porque perdemos y seguimos perdiendo médicos". "Hemos pasado de 10-12 días de espera a 18-22 días y se maquillan las listas de intervenciones quirúrgicas con derivaciones a la privada o con opacidad en los datos".

En el ámbito sociosanitario "siguen viviendo de las rentas". El incremento de la esperanza de vida y el envejecimiento de la población "hacen necesaria una especial atención ampliando las plazas residenciales y sobre todo en el mundo rural" permitiendo que la descentralización de servicios permita conciliar.

"En Calahorra y Arnedo llevamos meses viendo dos centros de día nuevos, con sus obras terminadas hace 8 y 17 meses respectivamente, pero cerrados a cal y canto con medio centenar de familias esperando una plaza. Mientras tanto, los empleados de este sector se movilizan para que se les garantice un salario y condiciones dignas", ha añadido.

Beltrán ha resaltado que "para lo que sí tiene tiempo este Gobierno es para el gasto en cuestiones que no son prioritarias como sus chiringuitos y agencias de colocación, con millones adjudicados, y cuya funcionalidad y transparencia están bajo sospecha". En el aspecto educativo, Beltrán apunta que "hay muchas ferias para promocionar ciclos formativos en colegios concertados pero poco compromiso por parte del Gobierno con la calidad en la educación y formación de nuestros jóvenes y de quienes les educan, sin convocatorias suficientes".

En este sentido propone procesos extraordinarios, especialmente en aquellas vacantes y especialidades que no dispongan de bolsas de empleo, con formación y evaluación específica a los profesionales que puedan desempeñar la labor.

En vivienda, Beltrán considera que "el PP de Capellán y Escobar carece de compromiso con los jóvenes y personas vulnerables. Le exigimos total transparencia en las adjudicaciones de VPO, porque cada día que pasa es más vergonzoso lo que ha ocurrido en Logroño". Apunta que se necesita mucha más vivienda protegida y se pregunta dónde quedan las viviendas de alquiler social, mientras propone un plan de acción con ayudas reales, eficaces y urgentes para que nuestros jóvenes puedan emanciparse dignamente.

Por otra parte, ha indicado que mientras tanto, "el Partido Popular de La Rioja presume de defender el campo cuando la realidad es que solo lo pisan para las elecciones, sus compañeros dirigidos desde Madrid votan en Europa a favor de Mercosur y de recortes en la Política Agraria Común perjudicando a nuestros agricultores y ganaderos, pero es que, además, hay que tener mucha cara para después en La Rioja decirles al sector agrario y ganadero que están a su lado. Los empujan al precipicio con una palmadita en la espalda y no hay derecho a semejante maltrato".

En este sentido "las hectáreas de hortaliza, cereales y frutales no dejan de descender" mientras cultivos como el viñedo crecen mientras consumen recursos públicos para destilación o cosecha en verde sin órdenes de arranque o reconversión. Beltrán se pregunta "¿dónde está el Gobierno de La Rioja? ¿Sabe que además de vino y champiñón hay más cultivos en nuestra comunidad?".

En el ámbito de la ganadería, considera un espejismo el aumento de cabezas, principalmente porcinas gracias a las grandes granjas, cuando la extensiva de ovejas, cabras o vacas cae y, con ella, un modo de vida clave para entender la sierra y para cuidar el ecosistema. En este sentido, ha hecho "un llamamiento a la población, tenemos que consumir productos nuestros, de nuestra tierra, de kilómetro cero para ayudarnos como región".

En el mundo rural, considera necesario "frenar el abandono del gobierno para mantener servicios básicos, líneas de transporte, consultas médicas, farmacia, abastecimiento de alimentos, servicios bancarios y cajeros, desfibriladores, edificios sociales y, por supuesto, en 2026 no puede haber ningún municipio sin teléfono e internet de calidad todo el día y todos los días, porque esto en la Sierra sigue sin estar y cualquier día lo vamos a lamentar".

En materia de infraestructuras, Beltrán considera que "lo del aeropuerto está muy bien, pero qué pasa con nuestras carreteras y nuestra red ferroviaria que seguimos anclados en décadas muy pasadas mientras otras comunidades avanzan. No necesitamos un AVE en este momento sino seguridad, frecuencias, trenes en condiciones, acortar tiempos, infraestructuras adecuadas que vertebren adecuadamente la región".

Además, con la liberalización de la AP-68 "son necesarios más accesos y enlaces a lo largo de toda la comunidad autónoma para que sea una alternativa real a una peligrosa N-232".