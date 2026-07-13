El PR+Riojan@s insta al Gobierno de La Rioja a una campaña contra incendios adaptada a la situación climática actual

LOGROÑO 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Partido Riojano (PR+Riojan@s) lamenta "que solo en lo que va de julio ya se haya quemado un 65% de la superficie que sufrió el fuego el año pasado, en lo que parece, será un verano negro en materia de incendios forestales".

"Ya estamos viendo cómo los efectos del cambio climático nos llevan a sufrir altas temperaturas ya desde mayo y junio, con más calor y tormentas eléctricas de las que nuestra tierra acostumbraba, lo que hace pensar en la obligatoriedad de adelantar la campaña contra incendios que, de ninguna manera, puede iniciarse en julio", indica Rita Beltrán Muro, presidenta del PR+Riojan@s.

Desde la formación consideran "fundamental invertir en prevención" ya que desde todos los sectores implicados se hace hincapié en la falta de medios que se destinan durante el año a la prevención con limpieza de montes y cortafuegos.

"Estamos viendo fuegos cada vez más complicados, rápidos y con muchas víctimas, y la improvisación que el Gobierno de Capellán tiene en todo no puede costarnos ninguna vida. Si hay buena voluntad es posible tener un plan más ambicioso y una población más preparada ante estos desastres", apunta Beltrán.

"Sabemos que con la caída del pastoreo y la ineficacia de la Administración riojana, muchas zonas se llenan de vegetación seca a estas alturas del año, lo que en caso de incendio implica mucho combustible que hace que los fuegos se desarrollen con más rapidez y virulencia, pero con trabajo el resto del año y campañas de limpieza intensivas podríamos prevenir y minorar los daños mucho más", asegura Beltrán.

Tras estar en contacto con trabajadores forestales y bomberos, estos le han transmitido "la precariedad de los contratos de algunos efectivos, incluso con subcontrataciones, el poco conocimiento de la población ante emergencias y la falta de previsión de la Consejería con unos cortafuegos prácticamente inservibles por un mantenimiento muy escaso y claramente insuficiente".

Por estos motivos, desde el PR+Riojan@s se insta al Gobierno de La Rioja y a las consejerías encargadas del Medio Natural y de la gestión de Emergencias, a que trabajen conjuntamente llevando a cabo medidas sencillas pero efectivas como son la limpieza del monte y de los cortafuegos durante todo el año, especialmente entre el otoño y la primavera.

También piden tener pistas de acceso en condiciones para que cualquier vehículo de bomberos pueda acceder sin dificultades, reforzar el dispositivo anti incendios con más recursos materiales y efectivos humanos adecuadamente formados y preparados no solo en julio y agosto sino desde mayo a septiembre y la actualización del mapa de puntos de captación de agua tanto para medios aéreos como terrestres por toda la geografía riojana.

Además, estas iniciativas deben reforzarse con programas de educación y sensibilización ante emergencias para toda la población, en todos los niveles educativos y en todos los pueblos de La Rioja, especialmente en cuestiones básicas sobre cómo avisar, cómo autoprotegerse, a qué atender y, si fuera necesario, cómo huir.

Otro de los sistemas que debe estar al día y suficientemente acotado por zonas es el sistema de avisos a dispositivos móviles esAlert para que también pueda ser utilizado de forma focalizada en áreas de población muy concretas si es necesario.

Por último, desde el PR+Riojan@s se quiere reclamar que las limitaciones a la actividad en el medio rural, especialmente las relativas a los trabajos agrícolas y ganaderos, se hagan "con más cabeza" porque algunas se están transmitiendo de una forma que "desde el sector no se están entendiendo, cuando gracias a ellos se están evitando males mayores".