El PR+Riojan@s lamenta "tres años perdidos" de Conrado Escobar y del PP al frente del Ayuntamiento de Logroño

Archivo - El portavoz del PR+ en el Ayuntamiento de Logroño, Rubén Antoñanzas - SERGIO ESPINOSA (JPGE ESTUDIOS)-EUROPA PRESS

LOGROÑO, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Partido Riojano (PR+Riojan@s) en el Ayuntamiento de Logroño, Rubén Antoñanzas, ha mostrado esta mañana su "decepción" con la gestión del alcalde, Conrado Escobar, al considerar que estos años de mandato han sido "tres años perdidos" para la ciudad y que el Gobierno municipal del PP "llega al último año de legislatura con más promesas incumplidas que proyectos realizados".

Durante su comparecencia, Antoñanzas ha acusado al equipo de Gobierno de haber sustituido la gestión por "marketing y propaganda", mientras Logroño "permanece paralizada, sin rumbo y sin proyecto de ciudad". "El balance de estos tres años es desalentador: mucho anuncio, mucha foto y muy pocos resultados", ha afirmado.

El edil riojanista ha repasado los principales incumplimientos del programa electoral del PP, aunque ha reconocido que "no podemos hablar de una legislatura en blanco porque sus decisiones sí han tenido consecuencias negativas para la ciudadanía".

GESTIÓN ECONÓMICA.

En este sentido, ha recordado que "Conrado Escobar llegó prometiendo una bajada del 10% de los impuestos y, tres años después, los logroñeses se han encontrado con el 'basurazo' y con una recaudación récord en el Ayuntamiento".

"El único plan que ha sido capaz de ejecutar el señor Escobar ha sido el de recortar los servicios públicos, el mantenimiento de la ciudad y las ayudas económicas a nuevas iniciativas empresariales. Pagamos más y recibimos menos", ha censurado Antoñanzas.

También ha cuestionado decisiones como la devolución de 8 millones de fondos europeos, la "inseguridad jurídica" que ha generado el pago a Bosonit de 1,27 millones de euros por la venta de la parcela y el abandono de inversiones fundamentales en los barrios de la ciudad.

Entre los principales proyectos bloqueados, Antoñanzas ha citado el soterramiento del ferrocarril, la pasarela de Los Lirios, la finalización de la reforma de La Glorieta o la urbanización de calles como Lobete y San Antón.

En relación con el soterramiento, el portavoz regionalista ha denunciado "el silencio cómplice" entre PP y PSOE respecto a este proyecto de ciudad. "La fase I está sin terminar, las fases II y III ni siquiera están garantizadas y tres años después seguimos sin avances reales para cerrar la herida que provoca el tren en Logroño. Van a salto de mata", ha afirmado.

Antoñanzas también ha lamentado la falta de planificación para transformar el futuro de la capital riojana. "La estrategia Logroño 2050 se ha quedado en un simple eslogan vacío porque tres años después seguimos sin nuevo Plan General, sin planificación urbanística y sin estrategia en materia de infraestructuras", ha señalado.

VIVIENDA.

En cuanto a vivienda, Antoñanzas ha calificado la política municipal de "insuficiente y poco ambiciosa" y ha censurado que el alcalde haya priorizado la regularización de Ramblasque, con el informe desfavorable de la COTUR, frente desbloquear más de 1.200 pisos previstos en los terrenos del soterramiento del tren.

Igualmente, el edil riojanista ha recriminado "la gestión opaca en torno a las viviendas protegidas promovidas en suelo municipal", ya que "la adjudicación de estas VPO ha estado marcada por la falta de transparencia, concurrencia y publicidad". "La única manera de eliminar toda sospecha es que el alcalde haga pública la lista de adjudicatarios", ha insistido.

Asimismo, ha criticado que las parcelas de vivienda protegida se enajenaran apenas unos meses antes del incremento del 20% del módulo de VPO, lo que, a su juicio, ha supuesto "pérdidas para el Ayuntamiento por valor de 700.000 euros y el encarecimiento de las viviendas para la ciudadanía".

Además, Antoñanzas ha reprochado al alcalde su "falta absoluta de diálogo con la mayoría de grupos municipales y su incapacidad para liderar acuerdos en los grandes asuntos de ciudad".

Y preguntado sobre lo que espera para el último año de legislatura, el edil regionalista ha señalado que "en el último pleno, se aprobó más personal para imagen y vídeos, y más dinero para festejos".

"Así que -ha concluido- veremos muchos vídeos, muchas fotos y muchos anuncios del alcalde, y mcuho dinero para las fiestas, mientras las escuelas infantiles siguen sin climatización; la ciudad está más sucia que nunca; las instalaciones deportivas están abandonadas. Tendremos que consolarnos con fotos, conciertos seguramente decepcionantes y contratos supuestamente irregulares, como parece la forma de gestión habitual".