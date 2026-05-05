PR+Riojan@s reclama reunión "urgente" de LIF 2002 para "terminar la fase 1 del soterramiento" y "avanzar las siguientes"

Archivo - Parque del soterramiento de Logroño, parque Felipe VI - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El concejal y portavoz del Grupo Municipal del Partido Riojano (PR+Riojan@s) en el Ayuntamiento de Logroño, Rubén Antoñanzas, ha reclamado este martes la "convocatoria urgente" del Consejo de Administración de la sociedad pública Logroño Integración del Ferrocarril (LIF) 2002 S.A. "para completar todas las actuaciones pendientes de la primera fase del soterramiento y urgir el planteamiento de las siguientes".

Una petición que Antoñanzas formalizará como moción en el pleno ordinario del Consistorio del mes de mayo, que se prevé celebrar este próximo jueves.

El edil ha explicado en rueda de prensa que la última reunión de LIF 2002, participado por el Ministerio de Transportes y Adif, el Gobierno de La Rioja y el Ayuntamiento de Logroño, fue el 10 de mayo de 2024. En ella se acordó nombrar un comité técnico compuesto por las tres administraciones para culminar la fase 1 y acelerar las fases 2 y 3, "sin que hasta la fecha haya trascendido la situación y avances de dicho comité".

"Por lo que suponemos que en estos dos años la actividad ha estado prácticamente paralizada mientras la ciudadanía necesita que la obra avance", ha indicado, tachando de "escandalosa" la falta de información sobre este asunto.

Además, ha puntualizado que, en la actualidad, el convenio entre las administraciones conformantes de esta sociedad pública está pendiente de renovación", caducado "desde hace casi seis años".

Antoñanzas ha apuntado que, "hasta ahora, lo que se ha hecho se concentra entre la zona de Lobete y Cascajos, pero queda pendiente todo el trazado ferroviario desde el puente de Vara de Rey hasta su salida del casco urbano por El Cubo, con las consiguientes molestias para los vecinos que conviven con el trasiego de trenes, principalmente de mercancías, entre promesas de dar una solución que nunca llegan".

Esas actuaciones pendientes todavía se encuentran "a falta de planteamiento, sin convenio económico y sin fecha de inicio de actuaciones".

En este sentido, ha recordado que, ya "desde los años 80 y 90 la sociedad logroñesa viene rechazando la brecha que supone el trazado ferroviario en la ciudad y solicitando una integración del mismo mediante el soterramiento" de las vías.

Ha señalado el edil regionalista que esta obra comenzó en 2009, se realizó en las zonas de Lobete y Cascajos, en su primera fase, y "los logroñeses ya hemos pagado 78 millones de euros por ella".

Sin embargo, aún quedan pendientes la reurbanización de Avenida de Lobete, "que presenta un aspecto muy deteriorado", o la finalización de la calzada y acera sur de la calle Miguel Delibes en su confluencia con la calle Gustavo Adolfo Bécquer, a la altura de la recientemente reformada subestación eléctrica de Cascajos.

VIVIENDA PÚBLICA.

También está pendiente el traspaso del suelo disponible de los terrenos ferroviarios por parte del Ministerio de Transportes y del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) a LIF 2002, que es necesario para la construcción de viviendas y culminar la urbanización de la zona.

"En su momento, se cifraron en 1.200 las unidades de viviendas que se podían edificar en la zona, si bien, es necesario que se inicie la necesaria modificación del Plan General que llevará una posible reparcelación y reordenación de los terrenos en función de las necesidades actuales", ha explicado Rubén Antoñanzas.

Precisamente, la vivienda es la principal preocupación de los españoles, especialmente entre la población joven, según recogen las últimas encuestas oficiales del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

Antoñanzas ha recordado que, en el último pleno municipal celebrado el 24 de abril de 2026, el alcalde, Conrado Escobar, se refirió a la necesidad de construir viviendas en Logroño, incluidas aquellas de protección oficial (VPO), "pero parece que se olvidó de estos terrenos del soterramiento".

Para el PR+Riojan@s una de las líneas de trabajo que el Ayuntamiento debería de abordar es poder disponer de los terrenos del soterramiento que permitirían la creación de nuevas viviendas.

"Este suelo -ha asegurado- goza de numerosas ventajas, porque ya cuenta con sus correspondientes servicios públicos: educativos, sanitarios, alumbrado, alcantarillado, limpieza, mobiliario urbano o transporte público, entre otros, y además, encaja en la ciudad compacta cuya lógica invita a ocupar primero los espacios libres en el casco urbano antes de ampliarla externamente".

Estas promociones se desarrollarán en suelos públicos, "que son de todos, lo que permite tomar decisiones políticas sobre valoraciones y usos, permitiendo la posibilidad de destinar todo ese suelo a la construcción de VPO y vivienda social, tanto para venta como para alquiler público y alquiler social, lo que ayudaría a paliar el problema habitacional existente en los últimos años", ha finalizado el edil del PR+Riojan@s.