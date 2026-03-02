El PSOE, ante el 8M: "Cualquier paso atrás en los derechos de la mujer es un golpe contra la democracia"

LA secretaria de Igualdad del PSOE de La Rioja, Naiara Hernáez. - PSOE LA RIOJA

LOGROÑO, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

"Cualquier paso atrás en los derechos de la mujer es un golpe contra la democracia". Así de contundente se ha mostrado la secretaria de Igualdad del PSOE de La Rioja, Naiara Hernáez, para reivindicar la importancia del próximo 8M -Día Internacional de la Mujer- una jornada de "reivindicación, memoria y compromiso".

Hernáez ha indicado que, de nuevo, el 8M "saldremos a las calles para reivindicar la igualdad real entre hombres y mujeres". Una igualdad que debe llegar a los centros de trabajo, a las aulas y a las redes. "Sigue siendo una tarea pendiente en muchos aspectos y una conquista que debemos defender frente a aquellos que nos las quieren arrebatar".

La secretaria de Igualdad socialista quiere recordar que "lo conseguido no es irreversible" porque hay muchas fuerzas "que nos quieren silenciar por ser mujer. La ultraderecha ha dicho muchas veces que la igualdad es un privilegio, no un derecho".

PRIMERA LEY DE IGUALDAD

Ante ello, "el Gobierno de España ha trabajado en esta materia con la puesta en marcha de la primera Ley de Igualdad que sigue vigente y en evolución gracias al avance y el progreso. Pero vamos más allá urge una coeducación que llegue a la esfera digital para fomentar el pensamiento crítico frente a discursos machistas para que las niñas crezcan libres y no sean reducidas a una imagen o a una mera mercancía".

Por eso considera fundamental que el feminismo esté en el centro de la ciberseguridad, "es necesaria una transformación cultural y política para que la tecnología sirva a la igualdad y no a la dominación".

También defiende una igualdad digital y una convivencia democrática así como el derecho a una vida libre de violencia.

"INACCIÓN" DEL GOBIERNO DE LA RIOJA

En su discurso también se ha referido a la "inacción del Gobierno de La Rioja" y desde el PSOE defienden "políticas públicas que transformen la realidad, como así se hizo en la legislatura pasada -presidida por la socialista, Concha Andreu- que consiguió aprobar en el Parlamento la Ley de Igualdad efectiva entre hombres y mujeres".

Una Ley -ha lamentado- que a día de hoy "sigue sin desarrollarse y que parece ser que ha quedado relegada en algún cajón de los dirigentes del PP actual".

Así, explica, apenas se ha desarrollado el Instituto de Igualdad o tampoco se ha creado el Consejo para la Participación para la Igualdad. En materia financiera, por su parte, ha desaparecido el 1 por ciento que la Ley mandataba como Fondo de Financiación para Políticas Públicas de Igualdad.

Tampoco está previsto el segundo plan estratégico de igualdad entre hombres y mujeres y seguimos "sin contar con un protocolo de acoso sexual y por razón de sexo que ya hemos denunciado en repetidas ocasiones".

Ante todo ello, el PSOE pide al Gobierno de La Rioja que "se tome en serio la igualdad y comience a desarrollar de manera íntegra la Ley aprobada. La igualdad no admite retrocesos".