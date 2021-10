PSOE aboga en su Congreso por "avanzar para mejorar la vida de los riojanos" con más derechos, igualdad y libertad

El presidente del partido, José Ignacio Pérez, ha sido despedido con el auditorio en pie y con una emotiva ovación al dejar sus funciones

LOGROÑO, 30 (EUROPA PRESS)

El PSOE ha apostado al inicio de su Congreso Regional por "avanzar para mejora la vida de los riojanos" con más derechos, igualdad y libertad, según han trasladado varios de los intervinientes en la inauguración del Congreso, que se celebra este fin de semana en Riojafórum, precisamente bajo el lema 'Avanzamos por La Rioja'.

Se ha iniciado con la elección, por parte de los 198 delegados de la Mesa del Congreso, presidida por el alcalde de Torrecilla de Cameros, Sergio Martínez Astola. A continuación, han tomado la palabra el alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza, los secretarios generales de CCOO y UGT, Jorge Ruano y Jesús Izquierdo, el secretario de Estrategia y Acción Electoral de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, Javier Izquierdo, y el presidente del PSOE riojano, José Ignacio Pérez.

En su intervención, Martínez Astola ha tenido palabras de recuerdo para los fallecidos víctimas por el COVID-19, entre ellos, ha señalado "varios compañeros socialistas", tras lo que se ha brindado un emotivo aplauso.

A continuación, ha recordado que el PSOE "ha demostrado su respuesta ante las necesidades, con la consolidación de los derechos, y su apuesta por mejorar la vida de los riojanos, y por los jóvenes, la justicia social, la sostenibilidad, la innovación, la libertad e igualdad".

LOGRAR UNA "MAYORÍA MÁS AMPLÍA"

El alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza, ha puesto en valor estos últimos años "en los que hemos conseguido llegar al poder" pero ahora ha abogado por "lograr una mayoría más amplia" para "ser capaces de representar al mayor número de personas".

Ha señalado que espera que "haya altura de miras" para "conseguir proyectarnos e impulsarnos hacia una mayoría más amplia".

Por su parte, el secretario general de CCOO La Rioja, Jorge Ruano, ha reclamado un PSOE "más fuerte" con un "proyecto político que sea capaz de seguir transformando el país, y que se avance como región", al tiempo que ha puesto en valor que se haya podido encontrar "una unidad de acción sindical".

Ruano ha hecho un llamamiento, por otra parte, a "frenar al fascismo" y "no concederle ni un espacio político", para concluir reclamando en el país "una transformación" importante y, sobre todo, "lograr una justicia social".

El secretario general de UGT de La Rioja, Jesús Izquierdo, ha valorado la "cercanía y confianza" con su sindicato del secretario general del PSOE saliente, Francisco Ocón. Además, ha agradecido que hayan "apostado fuerte" por las mujeres para los puestos de responsabilidad, citando el caso de la presidenta Concha Andreu.

Ha expresado el deseo de que las organizaciones sindicales "avancemos con vosotros" para llevar a cabo "esos ideales de fraternidad y justicia social", sin olvidarse de los pasos dados en "lograr más derechos para hacer una sociedad más justa e igualitaria", para finalizar augurar que se podrá derogar la reforma laboral "de cara a restituir los derechos perdidos".

GOBERNAR PARA "CAMBIAR LA VIDA DE LA GENTE"

El secretario de Estrategia y Acción Electoral de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, Javier Izquierdo, ha asegurado que para su formación busca "gobernar los objetivos de mejorar y cambiar la vida de la gente".

Como ejemplos ha puesto el Ingreso Mínimo Vital, los ERTES "con el apoyo del diálogo social", la Ley de Muerte Digna o la actualización de las pensiones, mientras que ha antepuesto "al diálogo" que práctica el PSOE "a la crispación de la derecha".

Al inicio de su intervención, ha querido destacar el trabajo del eurodiputado riojano, César Luena, del hasta este Congreso presidente del PSOE riojano, José Ignacio Pérez, de la delegada del Gobierno en La Rioja, María Marrodán, y de la presidenta del Ejecutivo riojano, Concha Andreu.

APOYO A LA PRESIDENTA Y PIDE GENEROSIDAD

El último en intervenir ha sido el presidente del Partido en La Rioja, José Ignacio Pérez, que se despide del cargo, no sin antes "dejar claro que he apoyado a Concha (Andreu), al Gobierno de La Rioja", y que "aunque deje de ser presidente seguiré trabajando por el partido y estaré a tu lado - en alusión otra vez a Andreu".

Ha dicho que "ha sido un honor" presidir el partido, para a continuación, agradecer la confianza depositada en él en varios cargos que ha ido asumiendo, entre otros la presidencia de la comunidad riojana.

Pérez ha apuntado que el de este fin de semana "es un Congreso de Gobierno", por lo que "hemos cumplido los objetivos que nos marcamos en el anterior". "Estamos en una situación a la que hemos llegado bien; tan bien que servimos de ejemplo a otros de cómo se tienen que hacer las cosas", ha añadido.

No obstante, ha reconocido que "esto significa que no exista alguna herida o que no haya habido roces, sino que vamos superándolos y que hay generosidad que hay esfuerzo. Por ello, ha afirmado que debemos ser "capaces de ir en contra de nuestros intereses por mejorar los del partido, siendo un espíritu que debe rodear al Congreso", por lo que ha reclamado "generosidad" a la hora de las votaciones "pensado que es lo mejor para La Rioja.

José Ignacio Pérez ha sido despedido con el auditorio de pie y en una sonora y emotiva ovación.