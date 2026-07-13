El PSOE acusa a Escobar de "congelar el escudo social" para "cuadrar las cuentas" del Ayuntamiento de Logroño

Archivo - Iván Reinares, concejal del PSOE en Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Logroño ha acusado este lunes al Gobierno lcoal de Conrado Escobar de "congelar el escudo social para cuadrar las cuentas del Consistorio".

Algo, afirma, que se produce "al estar paralizando nuevos contratos mediante medidas de continuidad de los anteriores" obligando de esta manera a las empresas y entidades sociales a trabajar "con los contratos anteriores que no incluyen la subida del IPC y las actualizaciones salariales de los nuevos convenios de sus trabajadores".

Así lo ha advertido esta mañana en una rueda de prensa el concejal Iván Reinares, quien ha reclamado a Escobar que asuma responsabilidades y "que deje de cuadrar el presupuesto a costa de asfixiar a las entidades sociales y precarizando la atención a los más vulnerables".

Reinares ha explicado "el mecanismo de asfixia institucional" que está realizando el Gobierno del PP en Logroño y que se basa en que "el Ejecutivo de Escobar presenta un presupuesto que contempla el coste actualizado de los nuevos contratos de Servicios Sociales".

Pero, como ha alertado el edil socialista, "estos contratos no se licitan en plazo, sino que la tramitación se retrasa dejándolos caducar".

Así, "el Ayuntamiento recurre a medidas de prórroga que obligan a las empresas a seguir presentado el servicio con los precios fijados hace ya varios años", ha indicado.

Este mecanismo "reduce el gasto real ejecutado, genera un remanente presupuestario que Escobar presenta como buena gestión económica y traslada a las entidades sociales el sobrecoste de mantener unos servicios que dejan además de incorporar las mejoras previstas en los nuevos contratos", ha lamentado Reinares.

Una forma de actuar que ha conllevado que Escobar "haya dejado de invertir en el escudo social más de 3,7 millones de euros", ha enfatizado el concejal del PSOE, que ha recalcado que es "na negligencia que ha sido repetida" en varios servicios.

Ha enumerado el servicio "de Ayuda a Domicilio, el contrato de Comedor social, el de Limpieza y Auxiliares de los centros de servicios sociales, el del Servicio de Orientación y Promoción Sociolaboral para Desempleados, el Servicio de Acogida y Atención a Personas sin Hogar, el de Logroño Acompaña para la Soledad No Deseada o los contratos de Atención Socioeducativa con menores".

Un "truco contable" que tiene "un impacto letal" para las entidades sociales, ha subrayado Reinares, quien ha lamentado para finalizar que "este estrangulamiento económico ataca directamente al ciudadano vulnerable de Logroño".