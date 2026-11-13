El PSOE acusa a Escobar "de engañar" a los vecinos con la construcción de otra rotonda que elimina zonas verdes - PSOE

LOGROÑO 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El concejal del Grupo Municipal Socialista, Álvaro Foncea, ha comparecido este viernes ante los medios de comunicación para denunciar "la política de desinformación y el descontrol del Gobierno del alcalde de Logroño, Conrado Escobar" a raíz de las obras de construcción de una nueva rotonda en la Plaza del Mirador del Cubo.

Foncea ha señalado que "la información facilitada por parte de Escobar a los vecinos no se corresponde en absoluto con la ejecución real de los trabajos", ya que "es un ataque directo al espacio público" que "suprime aceras y elimina zonas verdes". El Gobierno de Escobar, en la información trasladada al vecindario "no advertía de una reducción del espacio peatonal y los planos mostrados a la ciudadanía no se corresponde con lo que se está ejecutando", ha subrayado Foncea.

Asimismo, el concejal ha criticado que el Equipo de Gobierno informó que las obras se "iban a acometer con medios propios y lo que estamos viendo es una empresa que pasará la factura al erario público".

Foncea ha indicado que "no se ha publicado el proyecto de obra, lo que imposibilita la consulta del expediente y la presentación de alegaciones" por parte de la ciudadanía.

Más allá de esta falta de transparencia por parte de Escobar, el concejal ha informado de "las consecuencias negativas que tiene esta actuación para el entorno" al incrementarse "el riesgo de accidentalidad y aumentar la contaminación ambiental y acústica".

En este sentido, Foncea ha lamentado la tala del arbolado urbano ya ejecutada y ha advertido del deterioro que esta actuación supondrá para los itinerarios peatonales, "al reducir el espacio destinado a los peatones y perjudicar su movilidad y seguridad".

Para el Grupo Municipal Socialista, este episodio representa "un ejemplo más de la falta de coordinación y la desorganización que imperan en el equipo de Conrado Escobar, cuyos miembros actúan sin conexión entre sí ni con las unidades técnicas del Ayuntamiento", ha aseverado Foncea.

Por último, el PSOE exige al equipo de Gobierno la publicación inmediata del proyecto, la restitución de la transparencia y la paralización de cualquier medida que suponga una pérdida irreversible de espacio peatonal y verde en el municipio.