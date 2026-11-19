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LOGROÑO, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Logroño ha acusado este jueves al equipo de Gobierno local de "ocultar" la pérdida de 1,99 millones de euros de fondos europeos del PERTE del Agua, "tras dejar sin ejecutar el 65 por ciento del proyecto previsto", como ha señalado en rueda de prensa el concejal socialista Álvaro Foncea.

En palabras del edil, una gestión de fondos UE para esta iniciativa para la modernización y digitalización del ciclo urbano del agua "que ha culminado en un desastre administrativo y financiero que el equipo de Gobierno municipal ha intentado ocultar deliberadamente a la ciudadanía y a la oposición".

Así, ha subrayado que, según el expediente, la subvención concedida ascendió a algo más de 4,16 millones de euros, para un total del presupuesto del proyecto de 4,89 millones. Al Ayuntamiento de Logroño, "como entidad líder del proyecto con una participación del 72,71%, le correspondía una inversión de 3,54 millones y una ayuda europea directa de 3,02 millones", de acuerdo con los datos de Foncea.

Sin embargo, ha asegurado que "los datos de cierre del periodo de ejecución confirman que el Ayuntamiento de Logroño solo ha logrado ejecutar e implementar actuaciones por valor de 1,22 millones, justificando únicamente 1,03 millones de la ayuda concedida".

Cifras, ha subrayado Álvaro Foncea, que "significan que el Ayuntamiento de Logroño ha perdido 1,99 millones de euros de fondos europeos, habiendo dejado sin ejecutar el 65,8% de la ayuda comunitaria asignada".

"3,6 MILLONES DE EUROS NO EJECUTADOS ESCONDIDOS EN EL PLENO".

A ello ha sumado que "durante la comparecencia plenaria del pasado 5 de noviembre, el equipo de Gobierno eludió ofrecer el desglose real del desastre financiero, intentando presentar como un "éxito" una ejecución mínima que deja guardado en el cajón el 75% del presupuesto global de la agrupación".

La "realidad documental" revela que los 3,6 millones de euros no ejecutados se reparten "en la ocultación del colapso del contrato principal, por 1,02 millones de euros", correspondientes a la Plataforma de Gestión del Ciclo del Agua y Telemedida, un contrato licitado que el pasado mes de octubre "se dejó sin adjudicar tras constatar la "imposibilidad objetiva de ejecutar y justificar las prestaciones dentro del marco temporal de la subvención".

Ha añadido que "a la suspensión de la plataforma principal se suma la parálisis de otros expedientes clave tramitados que se han quedado bloqueados en el limbo administrativo", citando como ejemplo de ello "el contrato de suministro de diversos elementos para mediciones de datos por un importe licitado de 426.684,27 euros, aprobado y tramitado pero sin adjudicar ni resolver, lo que evidencia el descontrol en la gestión del calendario de contratación".

Igualmente, Foncea ha apuntado "contratos adjudicados con inejecución total o parcial, por 440.000 euros", como los de monitorización de saneamiento y vertidos "adjudicado por 214.740,98 euros, con un 0,0% de ejecución en plazo"; automatización y digitalización de la ETAP, con casi 143.500 euros "que se dejaron sin ejecutar"; o eficiencia energética en la elevación de agua potable, con casi 82.000 euros sin ejecutar "por demoras en el suministro de aerogeneradores".

Ha incidido el concejal del PSOE, incluso, en que "más de 1,7 millones de euros contemplados en el convenio intermunicipal para el desarrollo de la Fase II de Soluciones Verticales y redes de sensorización IoT ni siquiera llegaron a redactarse ni a salir a licitación pública, quedando descartados ante la falta de tiempo".

Por contra, ha considerado "alarmante el contraste entre la parálisis de las infraestructuras hídricas y el gasto propagandístico".

Así, ha reseñado que "el 1 de junio de 2026, cuando el equipo de Gobierno ya era consciente de que la plataforma principal de telemedida no se ejecutaría en plazo, la Junta de Gobierno Local adjudicó 39.979,98 euros en campañas de publicidad del PERTE del Agua, 40.000 euros de dinero público a promocionar un proyecto cuyos grandes contratos tecnológicos se encaminaban a la cancelación".

Asimismo, ha apuntado que "el descalabro en la ejecución ha obligado al Consistorio a anunciar el reintegro al Ministerio de 472.000 euros percibidos, de los que tampoco ha explicado a qué parte de los 1,99 millones de fondos europeos perdidos se corresponden".

DAÑO COLATERAL A LARDERO Y VILLAMEDIANA y "EXPLICACIONES".

A todo ello, Álvaro Foncea ha unido que "la ineficacia en la tramitación centralizada por parte de Logroño no solo perjudica a la ciudadanía de la capital, los municipios de Lardero y Villamediana de Iregua han visto desbaratada la implantación de sus respectivas soluciones tecnológicas, valoradas en 223.509,60 euro y 176.418,24 euros respectivamente, sufriendo las consecuencias de la parálisis administrativa del Ayuntamiento principal".

Ante "la gravedad de los hechos comprobados mediante el análisis del expediente", y habida cuenta de que "la justificación de la utilización de los fondos ya ha tenido que realizarse, ya que la fecha límite era el 31 octubre, exigimos al alcalde y al equipo de Gobierno la comparecencia urgente para explicar cómo se ha desarrollado la ejecución del conjunto del proyecto y qué partes se han dejado sin ejecutar".

A día de hoy, ha añadido, "todavía no disponemos de toda la información relativa a este proyecto, por lo que no podemos hacer afirmaciones categóricas, pero sí que exigimos la comparecencia del concejal de Medio Ambiente y del de Hacienda para esclarecer todo el proyecto y contrastar los datos obtenidos por este Grupo Municipal".

"Además, exigimos la publicación íntegra de la auditoría realizada sobre el conjunto del proyecto. El Partido Popular, que pretende hacer gala de hipotética gestión a nivel nacional, demuestra que, en lo local al menos, aquí en Logroño, es un auténtico desastre", ha finalizado el concejal del PSOE.