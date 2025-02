El PSOE acusa al PP "dejar sin vestuario" a la Policía Local de Calahorra

LOGROÑO 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

"La realidad es tozuda y se impone de tal manera que la dejadez y la falta de previsión del Equipo de Gobierno queda patente una vez más tras descubrir que la Policía Local de Calahorra no dispone ahora mismo de suministro de vestuario para sus efectivos, habida cuenta de que ha caducado el último contrato que el PSOE dejó licitado en el Ayuntamiento de Calahorra", han señalado desde el PSOE de la localidad.

Se trata del contrato para el suministro de vestuario, que se realiza según las necesidades de los efectivos de Policía (desgaste, incorporaciones, etc.), caducó el pasado 31 de diciembre de 2024, sin posibilidad de prórroga. El último contrato licitado para esta cuestión, fue adjudicado por el PSOE en el año 2022.

"Es importante señalar que Mónica Arcéiz, en la oposición, se decía francamente preocupada por la seguridad, que iba a ser su prioridad. Sin embargo, en este momento la Policía Local se encuentra sin suministro de vestuario, y sin otros medios de trabajo esenciales como el servicio de grúa municipal o, al igual que el resto de funcionarios, sin suministro de material de oficina".

Cualquier día, Mónica Arcéiz y sus concejales "se olvidarán de la licitación de combustibles para que la Policía Local pueda patrullar". Una situación que "contrasta con el gobierno socialista en la ciudad de Calahorra, que se preocupó verdaderamente de dotar a la Policía Local con nuevos vehículos, dispositivos Táser, material de protección y a tener al día los contratos de suministro de vestuario, material y calzado".

Tanto la alcaldesa, como la concejala de Policía, Reyes Zapata, como el concejal de Contratación Mario Nafría, "son ediles liberados, que no olvidan cobrar su salario todos los meses, a pesar de que no son capaces de ocuparse de la gestión más básica del día a día". Sin embargo, la realidad señala que "no se gobierna una ciudad preparando fiestas".

Durante el Gobierno de Mónica Arcéiz, Calahorra "ha contado con el mayor índice de criminalidad de los últimos años". A pesar de ello, "su única respuesta ha sido atacar a la Guardia Civil, que tiene hoy en día en Calahorra más efectivos que nunca en toda la historia". Por tanto, "mientras el Gobierno de España se preocupa, invierte y aumenta el números de efectivos de Guardia Civil, Mónica Arceiz recorta los medios materiales a la Policía Local".