El PSOE acusa al PP de "hacer gala de su transfobia" al "bloquear" la Ley de Transexualidad"

Publicado 08/05/2019 12:54:19 CET

LOGROÑO, 8 May. (EUROPA PRESS) -

La diputada socialista en el Parlamento de La Rioja, Ana Santos, ha criticado hoy que la Ley del Menor y la Ley Trans, aprobadas en la Comisión de Políticas Sociales del Parlamento de La Rioja, no serán aprobadas en el Pleno del Parlamento de mañana 9 de mayo, "como consecuencia del bloqueo del Grupo Parlamentario Popular a la Ley de Transexualidad".

Para Santos, el Partido Popular "ha hecho gala una vez más de la transfobia y homofobia a la que nos tiene acostumbrados, mostrando que su ideología se encuentra por encima de los intereses de los ciudadanos y ciudadanas".

Santos, en comparecencia de prensa ha criticado que el Grupo Parlamentario Popular "ha impedido la aprobación de la Ley Trans poniendo la maquinaria parlamentaria a trabajar al menor ritmo posible mientras el Grupo Ciudadanos miraba hacia otro lado".

Los menores "se verán privados de sus derechos y el trabajo parlamentario de 3 años irá a la papelera por la falta de tolerancia del Partido Popular con los menores trans por falta de 15 días", ha señalado.

INTERESES POLÍTICOS

En el Pleno del Parlamento de mañana, 9 de mayo, "estaba previsto se aprobaran la Ley del Menor y la Ley Trans que afecta también a menores y se había habilitado este Pleno con ese objetivo". Su ausencia en el pleno de mañana demuestra que "los intereses políticos del Partido Popular se sitúan por encima de los menores".

Ambas leyes afectan a los menores más vulnerables: La Ley del Menor establece mecanismos de protección para aquellos menores "necesitados de ella como consecuencia de situaciones familiares de desprotección"; y la Ley trans afecta a menores que requieren de la "protección de las instituciones para ejercer el libre derecho de su persona".

Tanto la Ley del Menor como la Ley Trans han sido aprobadas ya en la Comisión de Políticas Sociales, la Ley del Menor, Proyecto de Ley del Gobierno, por unanimidad y la Ley Trans "con el voto de los grupos de la oposición y la negativa del Grupo Popular", ha informado.

Los plazos "estaban muy calculados" por el Partido Popular para que la Ley Trans "no viera la luz". Ambas leyes requerían de 15 días más para contar con el informe del Consejo Consultivo solicitado por los populares, informe no obligatorio y no vinculante, cuya petición tanto el PP como Ciudadanos "se negaron en la Mesa del Parlamento se solicitara como procedimiento urgente, posibilidad contemplada en el Reglamento de la Cámara y que hubiera posibilitado que las leyes se aprobaran".

"Al PP le asusta la diferencia", ha dicho Santos. El PP tiene un concepto "simplista e interesado de la diversidad y apuestan por una sociedad homogénea a su imagen y semejanza". Sus políticas sociales "están impregnadas de discriminación, siendo capaces de que no se apruebe la Ley del Menor, Proyecto de Ley del Gobierno y que por tiempos parlamentarios iba en segundo lugar, con tal de que no se apruebe la Ley Trans porque no son capaces de entender ni de respetar la diversidad sexual ni esta realidad".

Para la parlamentaria socialista "hay algo muy simple que el PP no quiere ver ni es capaz de asumir: hay que aceptar a las personas tal y como son, aunque sean diferentes al modelo binario hombre-mujer que nos han enseñado y que prevalece en la sociedad". "Mientras el Partido Popular no de ese paso que no hablen de sus políticas sobre la diversidad, ni de que luchan contra la discriminación porque es una milonga", ha añadido.

El Grupo Parlamentario Popular "tendrá que dar una explicación a los colectivos que representan a las personas transexuales y a sus familias los motivos que le han llevado a provocar esta Ley".

Para Santos "no parece muy coherente y muestra un doble rasero que en la celebración del Día de la Visibilidad Trans, los colectivos LGTBI y ciudadanía fueran recibidos en el Parlamento por su presidenta apelando la misma a la "necesidad de seguir trabajando de forma conjunta con el objetivo de avanzar en la igualdad, la no discriminación y la protección de los derechos del colectivo" y el Grupo Parlamentario al que representa niegue la aprobación de la Ley en este mismo Parlamento".

Desde el PSOE "continuaremos haciendo propuestas para el colectivo de las personas LGTBI+ expresando nuestro compromiso político con la realidad trans y con los derechos de estas personas y de sus familias".