El PSOE advierte de un recorte de 1,3 millones en ayuda a domicilio en Logroño y pide "explicaciones" al alcalde

El concejal del PSOE, Iván Reinares, en comparecencia de prensa - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Logroño ha advertido este jueves de un recorte de más de 1,3 millones de euros en el servicio de ayuda a domicilio que ofrece el Consistorio, una situación por la que el concejal socialista Iván Reinares ha reclamado "explicaciones" al alcalde, Conrado Escobar.

En rueda de prensa, Reinares ha recordado el pleno del pasado mes de mayo, en el que, a raíz de una moción sobre el servicio planteada por el PSOE, "la concejala de Políticas Sociales del PP presumió de que la ayuda a domicilio era una de las joyas de los servicios sociales y afirmar, mirándonos a la cara, que todas las solicitudes estaban atendidas".

Sin embargo, en sus palabras, "la realidad es que el servicio es cierto que era una de las joyas de los servicios sociales, pero cada vez lo es menos, las valoraciones de los usuarios son cada vez son peores", algo que ha achacado a "la absoluta dejadez y la incapacidad de gestión de la concejala".

Con estos antecedentes, Reinares ha afirmado que "la realidad nos ha vuelto a estallar en pleno mes de agosto, la semana pasada, cuando el Gobierno de Conrado Escobar volvió a meter la tijera en la ayuda a domicilio quitándole a su presupuesto hasta 1,37 millones", lo que "sumado a lo que ya quitó en 2025, supone que en dos años han reducido 3,5 millones de euros".

Un dinero que "ellos dicen que sobra porque las horas no se gastan", si bien, como ha asegurado Reinares, "la verdad es que hay casas en Logroño con abuelos a los que les cambian de cuidadora cada día o fines de semana donde directamente nadie va a atender a los grandes dependientes".

SIN DATOS.

Ante esta situación, el edil socialista ha desvelado que "llevo desde hace un año pidiendo por todas las vías oficiales, ya no que nos expliquen qué está pasando, porque eso casi ni lo espero, sino los datos para poder analizar o tener una idea de lo que está pasando, pero nada, solo silencio y bloqueo".

"Por eso, no venimos hoy con propuestas. Venimos a exigir al alcalde que dé la cara y que responda a las preguntas que se hacen cientos de familias angustiadas en nuestra ciudad. Queremos respuestas públicas e inmediatas a cuatro cuestiones", ha señalado, comenzando por "¿qué estudios técnicos se han hecho para saber qué está pasando realmente en los hogares?"

"Queremos ver los informes que justifican que se retire casi 1,5 millones de un servicio clave. No nos vale la excusa de que esas son las peticiones, porque con una población cada vez más envejecida y con más situaciones de dependencia, si las solicitudes bajan o se estancan, queremos saber por qué las familias o los dependientes no optan por el servicio de ayuda a domicilio municipal", ha dicho.

Así, en palabras de Reinares, "creemos que es un problema que tienen que auditar, y queremos que nos diga el alcalde cuáles son los pasos que van a dar para auditarlo y para mejorar el servicio y que responda a las necesidades que no se están cubriendo y que hace dos o tres años sí se cubrían".

La segunda pregunta, ha añadido, pasaría por cuestionar "si hay incumplimientos de contrato por parte de la empresa adjudicataria, porque las familias denuncian descubiertos, alta rotación y que los fines de semana no se cubren las horas".

A continuación, "la siguiente sería si hay incumplimientos, saber si ha habido requerimientos oficiales por parte del Ayuntamiento de la empresa, queremos ver esos requerimientos si es que existen". Y, por último, "si ha habido requerimientos y la situación sigue estando como está, conocer si se ha habido expedientes sancionadores".

"Los logroñeses y las logroñesas tenemos derecho a preguntarnos la razón de este hachazo de dinero ahora justo antes de San Mateo ¿Puede tener algo que ver con que se haya quedado desierto los patrocinadores de los conciertos de las fiestas? No sabemos, a las próximas fechas veremos las modificaciones, pero no nos extrañaría", se ha planteado el concejal del PSOE.

Por eso, ha emplazado al alcalde Conrado Escobar "a salir a contestar estas preguntas y poner los informes encima de la mesa o estará demostrando que su política social se resume en dos conceptos: recortes a los vulnerables para su campaña de marketing y protección a las multinacionales".

Para Reinares, todo entra dentro de un modelo de política social en la que "como hemos venido denunciando ya hace años, cuando salen las cuentas anuncian a buen platillo que los servicios sociales tienen el presupuesto más amplio de la historia, pero al final, cuando llega la ejecución presupuestaria, sobran millones de euros de los servicios sociales que no se han ejecutado y que van a parar a otro sitio".