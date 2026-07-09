El PSOE advierte del "recorte del 40 por ciento" del presupuesto en el Plan de Movilidad de Logroño

El concejal del PSOE Álvaro Foncea - PSOE LOGROÑO

LOGROÑO, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Logroño ha advertido este jueves "recorte del 40 por ciento del presupuesto en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) de la ciudad".

Un recorte, aseguran, que es produce porque "el Gobierno de Escobar ha licitado un plan 'low cost' que, con un presupuesto de apenas 91.759,14 euros, supone un recorte drástico frente a los 148.830 euros invertidos en el primer PMUS de 2012".

Así lo ha avanzado en rueda de prensa el concejal socialista, Álvaro Foncea, quien ha subrayado que este recorte "dirige a Logroño a la irrelevancia en materia de sostenibilidad frente al liderazgo de Vitoria o Pamplona", ciudades "que han convertido la movilidad en su motor de transformación con más inversión e implicación".

Este recorte se traduce "en una merma peligrosa de la calidad técnica", recordando que "en el pliego de 2012 se exigía un equipo multidisciplinar con al menos siete perfiles expertos (tráfico, transporte, redes ciclistas, participación, seguridad vial y asesoría jurídica)".

Por contra, "el contrato de 2026 reduce la exigencia a tan solo dos perfiles principales (Director e Ingeniero Técnico)", haciendo "inviable que puedan desarrollar todo el trabajo de campo, los aforos y el diagnóstico que nuestra ciudad necesita", ha indicado el edil.

MENOS IMPORTANCIA A LA SEGURIDAD VIAL.

Foncea ha destacado a su vez que "el nuevo contrato diluye la importancia de la seguridad vial" algo que sí que exigía el pliego del año 2012 y en un momento de "incremento de la accidentalidad en los últimos meses".

El edil también ha denunciado "la incoherencia absoluta del Gobierno de Escobar" ya que en el pliego "señalan que la implementación de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) es ineludible" pero "en la práctica mantienen el proyecto paralizado con una decisión partidista de la delimitación de la zona", mientras ciudades "como Vitoria ya gestionan activamente sus zonas de tráfico limitado".

Asimismo, el concejal del PSOE ha tildado de "irresponsabilidad" que Conrado Escobar "ejecute infraestructuras de gran calado como la rotonda de Vara de Rey sin esperar a los resultados del diagnóstico del nuevo PMUS".

Y es que el "pliego de 2026 subraya que el diagnóstico tiene que analizar los efectos del nuevo viario" por lo que "actuar antes de tener estos datos es pura improvisación política, sin participación ciudadana y en contra de los criterios técnicos de la movilidad sostenible".

Por todo ello, Álvaro Foncea ha solicitado a Escobar "la retirada del pliego" y una apuesta "real" por "un Logroño sostenible que cumpla con la Ley 9/2025".