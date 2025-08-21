LOGROÑO 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSOE afirma que el Ayuntamiento de Calahorra "dilapida" el patrimonio municipal Calahorra. La "mala gestión económica y el exceso de gasto superfluo ha obligado al Ayuntamiento de Calahorra, no solo a realizar un plan de ajuste económico y financiero, y pedir un préstamo, sino que también han tenido que vender el principal solar municipal".

"Un espacio importante, utilizado habitualmente por los ciudadanos para aparcamiento, y también para la realización de múltiples actividades, ha sido puesto en manos privadas para tapar el agujero económico del Ayuntamiento de Calahorra", ha manifestado.

"Se trata por tanto de una mala gestión financiera la que tiene como resultado la pérdida de patrimonio municipal", ha afirmado. Lo que demuestra "una visión absolutamente cortoplacista, puesto que cuando terminen de vender todos los solares municipales no quedará nada, y su política económica y de gasto superfluo se verá abocada a la ruina". Por otro lado, "es habitual que el Partido Popular alardee de realizar acciones que están plasmadas en su programa electoral".

Sin embargo, "esta venta de gran impacto para el entorno y para la población, en ningún momento aparecía en su programa electoral, por lo que se ha hecho de espaldas a los ciudadanos". El Ayuntamiento de Calahorra, dirigido por Monica Arceiz en dos años, "va a dilapidar todo el patrimonio municipal sin realizar ningún avance positivo para la ciudad a cambio, con proyectos tan importantes como la construcción de un nuevo centro de formación profesional, absolutamente paralizado".

Recordamos que los concejales del Partido Popular, durante la pasada legislatura, "criticaban amargamente la eliminación de plazas de aparcamiento para mejorar la accesibilidad y construir pasos de peatones". Y sin embargo, en estos dos años, "no han hecho otra cosa que eliminar plazas de aparcamiento públicas, primando beneficios económicos como la instalación de terrazas o, en este caso, la construcción de parking privados".

Finalmente, cabe recordar que el PSOE de Calahorra "presentó una moción para destinar parcial o totalmente el solar de 'El Silo' a la construcción de vivienda pública que incremente la oferta vivienda a precios asequibles". Una moción que fue rechazada con los votos de PP y VOX y la abstención de IU.