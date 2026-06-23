El PSOE afirma que el Gobierno riojano ha mostrado "una falta de interés" por el eclipse solar del 12 de agosto

Archivo - La zona del eclipse total recorrerá el norte, centro y este del país. - ELTIEMPO.ES - Archivo
LOGROÑO 23 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de La Rioja ha demostrado "la más absoluta indiferencia, apatía y falta de interés por el eclipse solar del próximo 12 de agosto". El Ejecutivo "no ha hecho nada en estos meses y ahora, a poco más de 50 días de este evento astronómico, lo único que se le ocurre es presentar una web con información que ya estaba disponible desde hace meses a través del Gobierno de España, que sí lleva tiempo trabajando en este asunto, del IGN y de otros organismos públicos", ha indicado la nota de prensa.
El Ejecutivo regional "no ha planificado y no ha coordinado actuaciones con la mayoría de ayuntamientos, no ha habido previsión de movilidad, seguridad, protección civil, aparcamientos o de limpieza". Y, una de las cuestiones "más graves, es que no se ha trabajado para aprovechar este evento como una herramienta turística, sobre todo cuando La Rioja será uno de los territorios con una posición privilegiada para observar el eclipse".
"Ante esta alarmante falta de pulso político, muchos ayuntamientos riojanos han decidido actuar, han consultado la información estatal, han usado los mapas del IGN, han elegido ubicaciones con buena visibilidad y han empezado a organizar actividades", han señalado los 'socialistas'.
"Es evidente que el Gobierno regional ha dejado solos a muchos municipios en la organización de un evento astronómico de esta envergadura que puede atraer visitantes, generar oportunidades y, también, provocar problemas si no se gestiona bien", ha señalado el PSOE.
El eclipse "es una oportunidad extraordinaria para el mundo rural, ya que puede atraer turismo científico y divulgación, y La Rioja puede ofrecer sus paisajes, patrimonio, hostelería, cultura y promoción de nuestros pueblos". "Pero para aprovechar esa oportunidad hacía falta anticipación y ganas, justo lo que no ha tenido el Ejecutivo de Capellán", han añadido los 'socialistas'.
Otras comunidades autónomas "vienen trabajando desde hace meses en este evento", ha apuntado. Así, "otros territorios han puesto en marcha planes de contingencia, tienen en marcha comisiones de coordinación y ya han determinado lugares recomendados para la visualización, en coordinación con servicios de protección civil o de gestión de residuos". "Todo esto deja a La Rioja como la comunidad peor preparada ante el eclipse solar", ha concluido el PSOE.