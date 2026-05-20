El PSOE alerta de que el 20% de los centros educativos se quedan sin director y pide un cambio de la normativa

El secretario de Educación del PSOE, Félix Alonso y la diputada Teresa Villuendas - PSOE

LOGROÑO, 20 May. (EUROPA PRESS) -

La diputada socialista Teresa Villuendas ha alertado hoy de que el veinte por ciento de los centros educativos públicos no tienen candidato a director para el próximo curso y ha pedido un cambio en la normativa que incluya un incremento salarial.

En rueda de prensa junto al secretario de Educación de la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE, Félix Alonso, ha alertado de que el hecho de que los directores no estén bien reconocidos, tanto retributivamente como socialmente, hará que la Inspección deba nombrar director en el veinte por ciento de los centros para el próximo curso.

Por ello, ha solicitado al Gobierno de La Rioja que "impulse medidas que permitan dignificar y reforzar la función directiva, mejorando su reconocimiento profesional y retributivo".

También, "favorecer una formación específica, continua, que garantice unas condiciones laborales adecuadas para el ejercicio de una responsabilidad tan fundamental".

"Un equipo directivo tiene que liderar el proyecto educativo del centro, coordinar equipos docentes, gestionar la convivencia, impulsar la innovación pedagógica, atender a las familias y, sobre todo, responder a las exigencias administrativas", ha resaltado.

Es una cuestión que mañana el Partido Socialista llevará al pleno del Parlamento de La Rioja en forma de proposición no de ley, al igual que una pregunta al consejero de Educación, Alberto Galiana, sobre el abandono escolar.

Un abandono escolar, ha relatado Alonso, que está cimentado en la falta de oferta en Formación Profesional, dado que "cuando alguien no encuentra una vía motivadora, aumenta el riesgo de desconexión con el sistema educativo".

También, que La Rioja es "de las comunidades autónomas que más abusa de la repetición". "Uno de cada cuatro alumnos de la etapa de Secundaria no titula conforme a su edad y la repetición es un predictor del abandono escolar", ha dicho.

Ha señalado cómo los ciclos de grado medio más demandados, "con lista de espera", son los de Auxiliar de Enfermería, Vehículos o Actividades Físicas.

"Y si no encuentran esa plaza, se matriculan en Bachillerato o en otros ciclos que no son su prioridad. Y luego los resultados académicos no son los esperados", ha dicho.

Ha añadido que "de eso nadie habla", resaltando que "para poder elegir bien es muy necesario la orientación académica y profesional, que se ha dejado de lado en esta legislatura".

Alonso ha acusado al Gobierno riojano de una oferta en Formación Profesional "escasa, engañosa y en la misma línea privatizadora de toda la legislatura".

"Esta oferta sorprende cuando la Formación Profesional se consolida como una herramienta clave para combatir el abandono escolar prematuro", ha clamado.