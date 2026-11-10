El PSOE alerta de que Logroño afrontará 2027 "con más deuda, más tasas y menos inversión en servicios públicos"

Iván Reinares, portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Logroño. - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Logroño ha alertado este martes de que la capital riojana "arontará el año 2027 con más deuda, más tasas y menos inversión en servicios públicos".

Así lo ha afirmado el portavoz del PSOE, Iván Reinares, que ha comparecido en rueda de prensa tras analizar el borrador del anteproyecto de Presupuestos Municipales para el próximo ejercicio.

Unas cuentas sobre las que ha aseverado que "el incremento de los recursos municipales" se apoya "principalmente en tres pilares: más endeudamiento, mayor recaudación a través de tasas y un importante aumento de las transferencias del Gobierno de España".

En este sentido, Reinares ha informado de que el Ayuntamiento recaudará "un 6,7 por ciento más de tasas y precios públicos", destacando los "463.000 euros adicionales previstos por agua, 405.000 por basuras y 289.000 por alcantarillado". En conjunto, más de 1,15 millones de euros adicionales.

El concejal del PSOE ha indicado que Escobar va a solicitar "cinco millones de euros más de préstamos bancarios", incrementando así el endeudamiento del Ayuntamiento.

Y Reinares también ha subrayado los más de 7 millones de euros que el Gobierno de Escobar va a recibir del Estado, unos recursos adicionales que "deberían servir para reforzar los servicios públicos y las inversiones municipales".

RECORTES EN EDUCACIÓN, CULTURA Y MEDIO AMBIENTE.

Aun así, el portavoz del PSOE ha lamentado "el descenso del 12,8 por ciento del presupuesto en Educación", que pierde 711.000 euros.

Además, Reinares ha asegurado que "la inversión en obras y reposición de colegios públicos pasa de 1,21 millones de euros en 2026, a 500.000 euros en 2027", un recorte cercano al 59 por ciento.

Pero es que "más llamativa es la situación de las escuelas infantiles municipales, cuya inversión en infraestructuras pasa de 170.000 euros a un euro", ha verbalizado el edil del PSOE.

"Escobar también recorta en cultura, reduciendo de 300.000 euros a 228.000", así como las actividades de la Casa de las Ciencias, ha explicado Reinares quien también ha indicado "los recortes de un 4,15 por ciento en Participación Ciudadana".

La inversión en medio ambiente "también sufre un descenso, en concreto de 409.000 euros", y el presupuesto "en parques y jardines y en limpieza no crece en relación a lo que pagarán los ciudadanos en sus recibos".

El portavoz del PSOE también ha desvelado "la falta de inversiones planificadas en el Barranco de Oyón o en el del Horcajo", además de la "ausencia de partidas relevantes para la Glorieta, San Antón y las Cien Tiendas".

"Pero para lo que sí hay dinero público es para protocolo, que aumenta un 40,7 por ciento, así como las inversiones destinadas a la comunicación y la publicidad", ha concluido Reinares.

Por todo ello, ha asegurado que el PSOE presentará "una batería de enmiendas para frenar el aumento de la presión fiscal sobre los vecinos, revertir los recortes en cultura y educación y garantizar inversiones en los barrios".