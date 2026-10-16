El PSOE alerta de que Logroño "pierde más de un millón de euros de fondos europeos por su gestión del PERTE del Agua"

Los concejales del PSOE Álvaro Foncea e Iván Reinares - PSOE LOGROÑO

LOGROÑO, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Logroño ha alertado este viernes de la pérdida de más de un millón de euros de fondos europeos "por otra deficiente gestión del Gobierno de Conrado Escobar, esta vez en el PERTE del Agua".

Los concejales del PSOE Iván Reinares y Álvaro Foncea han desvelado este viernes en rueda de prensa un nuevo ejemplo más que significativo "de la desastrosa gestión del Partido Popular de Escobar en lo tocante a los fondos europeos", ha señalado el portavoz Reinares.

El proyecto, presentado conjuntamente por Logroño, Lardero y Villamediana de Iregua, obtuvo a finales del año 2024 una subvención europea de 4,2 millones de euros.

Sin embargo, el Gobierno de Conrado Escobar, que asumía la gestión centralizada de la contratación, por acuerdo de la Junta de Gobierno ha decidido renunciar a la adjudicación del contrato de la Plataforma de gestión del ciclo del agua y sistema de gestión de telemedida, valorado en 1.025.647,26 euros.

Y es que "se trata de la no adjudicación de uno de los pilares más importantes del proyecto del PERTE del agua, una no adjudicación que supone la no ejecución de esa parte del proyecto y por tanto de la devolución de los fondos correspondientes a esa parte del proyecto", ha criticado Álvaro Foncea.

El concejal ha explicado que, "tras meses de tramitación y una solicitud de ampliación del plazo de ejecución, el 7 de octubre de 2026 la Junta de Gobierno Local ha decidido no adjudicar el contrato al considerar imposible cumplir los plazos de ejecución y justificación de la subvención".

En este sentido, el portavoz Iván Reinares ha indicado que "el contrato se tramitó por vía de urgencia" y el Ayuntamiento ha reconocido que "no podía ejecutarlo ni justificarlo a tiempo".

Pero "la imposibilidad objetiva que alegan no es culpa ni del Ministerio ni de Europa, es la consecuencia directa de su propia negligencia y de su pésima planificación", ha subrayado el edil.

40.000 EUROS DE DINERO PÚBLICO GASTADOS EN PUBLICIDAD DEL PROYECTO.

Por su parte, el PSOE considera "especialmente preocupante que, mientras uno de los contratos principales no se adjudica, el Ayuntamiento gastó cerca de 40.000 euros de dinero público en una campaña publicitaria de este proyecto en medios de comunicación", ha denunciado Reinares.

Y es que "es difícil de explicar que se destine esa cantidad a publicitar un proyecto donde uno de los pilares fundamentales acaba siendo descartado". "Antes de invertir dinero público en promocionar una actuación, Escobar debe garantizar que puede llevarla a cabo", ha considerado el concejal del PSOE.

El Grupo Municipal Socialista, ante esta decisión del Gobierno de renunciar a esta adjudicación, ha mostrado su "temor en que esta decisión pueda afectar a la viabilidad del proyecto en su conjunto", y que los ayuntamientos afectados "se vean obligados a devolver el conjunto de la subvención y además asumir el coste de los proyectos ya ejecutados".

En ese sentido, el Grupo Municipal Socialista ha exigido al Gobierno local que "aclare que repercusiones tendrá esta renuncia a la plataforma de gestión del ciclo del agua sobre el conjunto del proyecto".

Una "nueva pérdida de fondos europeos se suma a los más de 8 millones de euros devueltos (además del pago de intereses y sanciones) por Escobar que el PSOE ha denunciado anteriormente", han concluido recordando los concejales.