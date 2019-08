PSOE Alfaro critica que PP adquirió entre 2012 y 2015 un total de 16 teléfonos móviles para concejales por 11.400 euros

Publicado 07/08/2019 18:27:39 CET

El PSOE de Alfaro critica que el PP "adquirió entre 2012 y 2015 un total de 16 teléfonos móviles para concejales por 11.400 euros" y "solo se ha devuelto uno". "Es de todo punto vergonzosa y lamentable la actitud de unos concejales del PP más preocupados por generar polémica que por trabajar en defensa de los intereses de todos los alfareños", explican en un comunicado.

Aunque estos días previos a las fiestas patronales "deberían estar exentos de polémicas, no nos queda más remedio que salir a desmentir las acusaciones, basadas en medias verdades cuando no directamente mentiras, con las que el Partido Popular de Alfaro, fiel a su estilo habitual, está emponzoñando la actualidad municipal".

A propósito de la "polémica suscitada" por la compra de teléfonos móviles destinados a facilitar el trabajo diario de los concejales del equipo de Gobierno municipal, destacan que "este tipo de adquisiciones es cierto que vienen rigiéndose por un pliego de contratación pública que incluye el suministro de terminales móviles por parte de las compañías de telecomunicaciones que aspiran a la adjudicación del mismo".

"Si bien es cierto que, al haberse adquirido ya los teléfonos móviles y ante la imposibilidad de realizar el pliego en estos momentos, cuando salga el nuevo pliego a contratación, se excluirá ese suministro del mismo por lo que, en consecuencia, el precio de la contratación se reducirá sustancialmente".

Según el PSOE de Alfaro "no habría sido en ningún caso necesario el abastecimiento de nuevos terminales móviles para los concejales actuales, si los anteriores concejales del PP hubieran devuelto los que en su día se les adjudicaron. Hay que recordar que se trata de un bien material, costeado con el dinero de todos, del que los representantes públicos pueden disfrutar en la medida en que ejerzan su función como tal, una vez finalizada esa función tienen dos opciones: Devolverlo al Ayuntamiento que es el propietario de ese bien, o quedárselo, pero pagando al Ayuntamiento el valor residual del mismo que corresponda".

En el caso de los concejales del PP que han disfrutado de estos teléfonos móviles durante ocho años correspondientes a dos legislaturas, "no se ha hecho ni lo uno ni lo otro".

Únicamente uno de ellos, Ángel María Cordón, concejal durante la pasada legislatura entre los años 2015 y 2019 ha tenido a bien devolverlo, tal y como ya se ha difundido en alguna red social.

Por si esto "no fuera ya suficiente para que a los concejales del PP actualmente en la oposición se les cayera la cara al suelo de vergüenza, nos encontramos con la adquisición de teléfonos móviles en dos ocasiones: La primera de ellas, en el año 2012, en la que se adquirieron 7 teléfonos móviles (uno para cada uno de los concejales del equipo de Gobierno), modelo Iphone 4 valorado en unos 600 euros aproximadamente".

La segunda, en el año 2015, "en la que se adquirieron 9 teléfonos móviles modelo Iphone 6, valorado en unos 800 euros aproximadamente.

Es decir, en total unos 11.400 euros en teléfonos aproximadamente de los que únicamente se ha devuelto uno".

"Nos preguntamos, además, por qué en el año 2015 se adquirieron 9 teléfonos cuando los concejales del equipo de Gobierno municipal eran los mismos, es decir 7".

"Por no decir que, de no haberse averiado, podrían haber seguido haciendo uso de los modelos adquiridos en la legislatura anterior pero, al parecer, estaban especialmente interesados en adquirir el último modelo del mercado. En el caso del misterio del teléfono número 8, la explicación es bastante sencilla; el único concejal del PP saliente en el año 2015 no devolvió el suyo como debería haber hecho, pese a haberle sido entregado apenas unos meses antes, por lo que fue necesario adquirir otro para Cordón, el único que por cierto, lo ha devuelto porque al parecer tiene bastante más decoro que el resto de sus compañeros".

En cuanto al noveno teléfono, "a día de hoy seguimos sin conocer su paradero".

Por otra parte, el hecho de que los teléfonos móviles "no aparezcan en el inventario municipal no es excusa para no devolverlos puesto que, si no existe un inventario completo de todos los bienes del Ayuntamiento, es responsabilidad del PP que durante ocho años ha sido incapaz de ponerlo en marcha". En cualquier caso, "es de sentido común, como ocurre en cualquier empresa pública o privada, que si se pone a tu disposición una herramienta de trabajo cualquiera que sea, en el momento en que dejas de ejercer ese trabajo, ésta se devuelva a su legítimo propietario. Es decir, los teléfonos móviles se 'prestan' a los concejales, no son por tanto de su propiedad como se ha querido hacer creer".

Por todo esto, "entendemos desde el Partido Socialista de Alfaro que lo que tiene que hacer el PP en primer lugar es explicar qué ha pasado con los 15 teléfonos móviles, adquiridos y prestados a los concejales durante sus años de Gobierno, y de los que no se ha devuelto ninguno. Así como la razón por la que se adquirió un noveno Iphone 6 en el año 2015 del que desconocemos su destino y actual paradero".

"Exigimos al Partido Popular de Alfaro y a sus concejales en la oposición municipal que trabajen en defensa de los intereses de los alfareños, en lugar de polemizar y generar controversias basadas en mentiras o medias verdades".

Así las cosas, "está claro que no son quienes para dar lecciones a nadie, mucho menos cuando sus únicas aportaciones hasta el momento han sido la de boicotear la comisión de festejos abandonándola sin votar (creyendo erróneamente que su ausencia derivaría en la falta de "quorum" y por tanto no podrían salir adelante los asuntos que en esta se abordaban), o ausentarse del pleno en momentos tan significativos e 'inofensivos' como la lectura de un manifiesto en favor del recuerdo a 'Las 13 rosas'".

Para el PSOE "está claro que al PP alfareño le ha sentado muy mal perder el poder en el Ayuntamiento y que sus 'pataletas' son consecuencia de la frustración que les consume desde el pasado mes de mayo. Les animamos a que digieran cuanto antes su 'insatisfacción' crónica, y traten de canalizarla en beneficio de una oposición más constructiva, a la altura de lo que los alfareños y alfareñas merecen".