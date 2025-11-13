PSOE apuesta por más pasos elevados, zonas pacificadas e infraestructura ciclista, para llevar a Logroño "al progreso"

LOGROÑO 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El concejal socialista, Álvaro Foncea, ha desgranado un conjunto de medidas, a modo de enmiendas, que presentarán a los presupuestos del Ayuntamiento de Logroño para 2026 que permitan devolver la ciudad "a la senda del progreso tras dos años de políticas erráticas y carentes del modelo urbano en el que sustentarse".

En esta ocasión se han centrado en la creación de más pasos elevados, zonas pacificadas en entornos escolares y más infraestructura ciclista unidireccional en calzada. A ello se suma también la mejora del mantenimiento de la red de aparcabicis protegidos de cicLOpark.

EN CONTRA DE LA ROTONDA DE VARA DE REY CON PÉREZ GALDÓS

El concejal ha informado que estas actuaciones "se podrían realizar con el coste de la ejecución de la rotonda en Vara de Rey con Pérez Galdós y que el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, ha presupuestado en cerca de un millón de euros, y que el PSOE rechaza".

Y es que -como ha indicado- "es de primero de planeamiento urbano conocer que, si introducimos elementos de gestión de tráfico y carreteras dentro de los centros urbanos, lo que obtendremos son entornos más hostiles".

Foncea ha recordado también que el alcalde ha paralizado la reforma de la calle San Antón devolviendo más de dos millones de euros ya ingresados de fondos europeos.

Respecto al transporte público, el concejal ha propuesto "prolongar el carril bus taxi existente hacia el sur, consolidándolo y reforzándolo como el principal eje de transporte público norte-sur de la ciudad".

El objetivo es que "toda la calle Vara de Rey y su prolongación en Avenida de Madrid se configuren como soporte de un transporte público eficaz y competitivo", ha señalado.

El concejal del PSOE ha pedido "destinar recursos a potenciar el transporte público, seguir creando infraestructura ciclista del siglo XXI y priorizar los recorridos peatonales" en vez de "gastar dinero público en actuaciones que aumentan el tráfico, el ruido, los atropellos y la polución".

REVERTIR LOS RECORTES DEL PP EN REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS

Asimismo, Foncea ha informado de cuatro enmiendas presentadas por el PSOE por un valor de 740.000 euros para revertir "los recortes del PP en las partidas destinadas a la rehabilitación de edificios" y "en los proyectos de protección del medio ambiente que Escobar ha menguado".

Por último, el edil del PSOE ha presentado diferentes enmiendas para "la reurbanización y revegetación de la plaza Valcuerna, convertida a día de hoy en un páramo sin sombra", además de instar al Gobierno del PP a "iniciar la adaptación climática de espacios públicos" y a "ampliar las intervenciones de cubrición en parques infantiles".