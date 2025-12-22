El PSOE asegura que el abandono del Centro de Salud de Nájera "pone en riesgo la atención sanitaria en plena Navidad"

LOGROÑO 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El diputado socialista, Miguel González de Legarra, ha criticado que la situación que atraviesa el Centro de Salud de Nájera "es crítica y constituye una grave irresponsabilidad por parte de la Gerencia del Servicio Riojano de Salud, que está poniendo en riesgo la atención sanitaria de toda la zona básica de salud justo en el inicio del periodo navideño".

Tal y como han indicado públicamente los propios profesionales del centro, Nájera funciona actualmente con solo un tercio de su plantilla médica habitual, una situación, ha dicho el diputado socialista, "insostenible y que se arrastra desde hace tiempo".

Miguel González de Legarra ha señalado que la Gerencia del SERIS "sabía con más de un mes de antelación que no había médicos disponibles para cubrir la guardia y, aun así, no hizo absolutamente nada para evitarlo".

De hecho, la única respuesta a apenas dos días del inicio del puente de la Constitución "fue reubicar forzosamente a profesionales y decidir que la guardia se cubriera por un solo médico, cuando la dotación habitual es de dos".

Esta decisión "es inaceptable, compromete la seguridad clínica de los pacientes y somete a los profesionales a una carga asistencial y una responsabilidad absolutamente desproporcionadas".

González de Legarra ha recordado que "han sido los propios profesionales los que se han visto obligados a advertir que no pueden garantizar una atención segura, planteando incluso la restricción de la asistencia a pacientes triados por el 112 o la posible no apertura del centro durante la guardia".

Esto supone en la práctica "un cierre encubierto del servicio, provocado exclusivamente por la mala gestión del SERIS." El diputado socialista ha asegurado que "lo más alarmante es que esta situación no solo no está resuelta, sino que amenaza con agravarse de forma dramática en los próximos días".

Miguel González de Legarra ha explicado que "una vez más estamos ante un problema de falta de planificación y de gestión por parte del Gobierno de La Rioja". Y es que el SERIS "tenía los datos, tenía las advertencias y tenía margen de actuación, pero no hizo absolutamente nada".

Por eso, "es más que evidente que lo que está ocurriendo en Nájera no es un hecho aislado, es el resultado de una política que está dejando caer la Atención Primaria y normalizando situaciones límite que nunca deberían producirse en un sistema sanitario público".

Por todo ello, desde el Partido Socialista "exigimos al Gobierno de La Rioja una actuación inmediata para reforzar de forma suficiente la plantilla médica del Centro de Salud de Nájera". Además, "pedimos garantías claras de que la atención sanitaria estará cubierta con seguridad durante todo el periodo navideño, el fin de las improvisaciones y reubicaciones forzosas como único modelo de gestión y el máximo respeto y respaldo institucional a unos profesionales que están sosteniendo el sistema a costa de su propia salud".