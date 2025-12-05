El PSOE asegura que el Equipo de Gobierno "todavía no ha aprobado las subvenciones a asociaciones culturales"

LOGROÑO 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista recuerda "que el año pasado la convocatoria de subvenciones, tanto para empresas como para asociaciones del sector cultural, se realizó en el mes de marzo". Pero este año, esta convocatoria se ha realizado en junio, lo que ha conllevado que la aprobación provisional "no se efectuará hasta finales de agosto y que, a fecha de hoy, no se haya aprobado la resolución definitiva".

Desde el Grupo Socialista "no entendemos cómo desde finales de agosto, fecha en la que se produjo la aprobación provisional, hayan pasado tres meses sin proceder a la aprobación definitiva y a la resolución de las alegaciones que hayan podido presentarse".

Esta situación "muestra el escaso interés que tiene el Gobierno municipal en el apoyo al sector cultural de nuestra ciudad, algo que genera numerosos problemas tanto a las entidades culturales, como a las empresas y autónomos del sector".

"Y es que muchos de ellos deben programar una parte importante de su actividad en los últimos meses del año, lo que sobrecarga la agenda cultural. Además, esta situación les provoca importantes problemas de tesorería, pues deben adelantar todo el gasto y esperar meses para cobrar una parte de la subvención y más meses aún para recibir el resto", afirman los socialistas.

Por todo ello, el PSOE exige "la aprobación de las subvenciones a las asociaciones culturales de nuestra ciudad y que, el próximo año, la convocatoria se realice a comienzos del ejercicio y se agilicen los trámites de aprobación provisional y definitiva".