El PSOE asegura que el "fracaso" de San Mateo solo "será responsabilidad del PP"

LOGROÑO, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

"El fracaso una vez más en la organización de las fiestas de San Mateo solo será responsabilidad del PP y de un Equipo de Gobierno de Escobar que es incapaz, por segundo año consecutivo, de organizar con antelación y sin dar bandazos las fiestas mateas", ha afirmado el PSOE en un comunicado.

"Y es que es lamentable que Miguel Sainz, quien ya tenía que estar cesado de sus funciones por Escobar, escurra su responsabilidad y cargue y culpe al Partido Socialista por la organización de las fiestas", han añadido los socialistas.

"No es de recibo que el PP, que gobierna con mayoría absoluta, no haga una mínima autocrítica ante el desastre generado sobre todo en lo relativo al Espacio Peñas, un lugar que Escobar y Sainz han querido privatizar despojándole del ambiente popular, festivo y participativo que tenía y que tan bien ha funcionado", ha manifestado.

Asimismo, "llama la atención que el concejal Miguel Sainz no haya reparado en que han sido también más de 80 entidades las que se han unido para criticar la falta de participación del Ayuntamiento con las peñas y otros agentes sociales".

"REUNIÓN A LA DESESPERADA SIN LOS EDILES DE FESTEJOS"

Por último, al PSOE le llama la atención que, a tan solo diez días del disparo del cohete, el alcalde se reúna "a la desesperada con las peñas para intentar que le salven las fiestas, sin ninguna previsión ni organización". Pero "lo que más sorprende es que Escobar asistiera a esa reunión sin los dos concejales encargados de organizar las fiestas, Miguel Sainz y Laura Lázaro".

Un hecho que pone de manifiesto "el descrédito con el que actualmente cuentan estos dos ediles". El PP ha tenido un año entero "para organizar las fiestas de San Mateo tras la decepción que fueron las del año 2024". "Lamentamos que en un año no hayan sido capaces de configurar unas fiestas populares y participativas echando además la culpa al PSOE de su propia incompetencia. No merecen esta ciudad", han concluido los socialistas.