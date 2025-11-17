El PSOE asegura que "la única multa de radar perdonada hasta la fecha es la de la alcaldesa de Calahorra"

LOGROÑO 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Desde el 14 de octubre, el PSOE de Calahorra "venía de forma infructuosa solicitando a la alcaldesa de Calahorra el expediente completo de la imposición de una multa de 300 euros y retirada de 2 puntos del carnet de conducir, derivada de circular con su vehículo personal a 53 km/h frente al Colegio Público Aurelio Prudencio, el pasado 2 de junio".

Tras varias negativas por escrito, que provocaron nuevas solicitudes, finalmente el pasado día 11 de noviembre, es decir 27 días más tarde, la alcaldesa ha permitido a los concejales de la oposición acceder a todos los expedientes vinculados a decretos de Alcaldía dictados para devolver el dinero pagado por multas de radar puestas en Calahorra.

"El resultado de dicha información es que cinco meses después de los supuestos fallos del radar, no existe ningún otro decreto de alcaldía devolviendo el dinero de una multa de radar a nadie, excepto el de la propia alcaldesa".

Un decreto que fue firmado el 22 de agosto (hace ya casi tres meses) "y que fue hecho público por la propia alcaldesa al incluirlo en el orden del día del pleno, celebrado el pasado mes de septiembre", indican los socialistas.

Se certifica de este modo "que pese a lo manifestado en rueda de prensa por la propia Mónica Arceiz, en relación a la existencia de otros ciudadanos en su misma situación (afirmó que cinco particulares habían pagado igual que ella una denuncia del mismo radar e idéntica fecha y, que otros 20 más habían sido denunciados) la realidad es que ninguno de ellos, en caso de que realmente existan, han sido agraciados con un decreto de alcaldía para que el dinero se les devuelva".

Para la Agrupación Socialista de Calahorra "resulta escandaloso e intolerable, que más de cinco meses después de un presunto fallo de radar, cuyo verdadero alcance estamos todavía investigando, la señora Arceiz únicamente se haya preocupado de devolverse el dinero y los puntos a sí misma".

También resulta "muy preocupante que desde una administración pública e interviniendo la propia a alcaldesa en ejercicio, se pueda cometer un acto de privilegio por razón del cargo, tan descarado como es este".

Desde el Partido Socialista "exigimos a la alcaldesa de Calahorra que, de manera inmediata, firme todos los decretos de alcaldía que sean necesarios para devolver el dinero a todas esas otras personas, que siempre según su versión (no demostrada hasta la fecha), fueron denunciadas el mismo día que ella, y a las que de momento no se les ha agraciado con el mismo trato".