El PSOE de Calahorra acusa a Arceiz de "falta de trabajo, de proyecto y de descuidar la ciudad"

El PSOE realiza un balance de los tres años del PP en el Ayuntamiento de Calahorra - PSOE CALAHORRA

LOGROÑO, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Transcurridos tres años desde la vuelta del PP al Ayuntamiento de Calahorra, de la mano de Mónica Arceiz, "la ciudad ha sufrido un cambio de perspectiva de futuro preocupante", ha señalado el PSOE de Calahorra, que le ha acusado de "falta de trabajo, de proyecto y de descuidar la ciudad".

Los socialistas han señalado que Calahorra "ha pasado de liderar proyectos estratégicos de modernización, captar fondos, mejorar los servicios públicos y crear otros nuevos, y afrontar los principales problemas que la ciudad tenía; a una alarmante dinámica de parálisis institucional, rectificaciones y chapuzas constantes, desmantelamiento de servicios públicos esenciales y falta de ambición y modelo de ciudad.

Un equipo de gobierno "incapaz de sacar adelante un solo proyecto de ciudad, de atender las necesidades futuras y del día a día, y que vive de la foto, del maquillaje y de la apariencia". Mientras que, además de "amontonar problemas sin solución, se dedican a crear otros que antes no existían".

El inicio de la legislatura fue la carta de presentación de lo que iba a suponer el gobierno de Arceiz para Calahorra: "la renuncia a las inversiones de fondos europeos para el Complejo Polideportivo de La Planilla (2,86 millones); la rehabilitación energética de la Casa Consistorial (622.000 euros); la reforma de la Ermita de la Concepción (400.000 euros), hoy un edificio cautivo en manos de la alcaldesa; la renuncia al aparcamiento de Medranas (300.000 euros)".

Y finalmente, a los 20,5 millones de euros para poner el suelo del polígono industrial el Recuenco a un precio de 35 euros el metro cuadrados, una renuncia del Gobierno de La Rioja justificada y aplaudida por la alcaldesa, que ha hecho a Calahorra perder importantes oportunidades de empleo, crecimiento y prosperidad.

Estos proyectos "han sido sustituidos por un conjunto de proyectos de capricho, inviables e improductivos, cuya tramitación ha estado plagada de rectificaciones y chapuzas".

PLAZA DE TOROS

Para el PSOE "el más sangrante es la plaza de Toros, un proyecto en el que no se ha movido una sola piedra en tres años, que ha sufrido constantes rectificaciones y que legará a Calahorra la plaza de toros más pequeña de La Rioja". El PP "va a necesitar hasta tres proyectos arquitectónicos para definir qué quiere hacer con la misma, asumiendo la pérdida, por ello, de 253.000 euros". Por el camino, "mentiras y rectificaciones constantes: donde el mismo proyecto ha costado, 2 millones, luego 4 millones, luego 7 millones, y ahora presuntamente 2,7 millones".

El segundo de los proyectos de la alcaldesa ha sido "vaciar el patrimonio de suelo municipal". La venta del solar del Silo "para la construcción de vivienda libre privada a precios elevados no solo no resuelve el problema de la vivienda, especialmente para los jóvenes sino que agrava un problema de aparcamiento en la ciudad".

"La pérdida de plazas de aparcamiento en este solar, más las plazas perdidas en Paletillas, plaza de la Constitución, calle San Blas, Avenida del Pilar, Conservatorio elevan a 350 las plazas de aparcamiento pérdidas en el centro de la ciudad durante el mandato de Arceiz", ha manifestado.

También la alcaldesa "se ha desprendido del solar del LIDL, uno de los pocos solares dotacionales con los que contaba el Ayuntamiento para instalar nuevos servicios públicos o generar vivienda protegida".

Otra de las "promesas" de la alcaldesa para esta legislatura es la creación de una nueva residencia en el Carmen, que ha costado a los calagurritanos la cuantiosa cifra de 1.200.000 euros, de los cuales 1 millón prácticamente están destinados a la compra de 4 fanegas de tierra a precio de oro, y donde el inmueble con verdadero valor, la iglesia, continúa en manos de la Iglesia Católica.

Todo ello para hacer una residencia que "ni está, ni se le espera. Y por si fuera poco, para la que no se ha completado un solo expediente: ni de cesión al Gobierno, ni de redacción de proyecto, y muchísimo menos licitación de obra alguna". "No hay partida ni planificación alguna, ni estudio objetivo y real de si ese lugar cumple con las condiciones para albergar una residencia", ha apuntado.

Finalmente, "la alcaldesa ha apostado por hacer del aparcamiento de la Catedral un fiestódromo", ha asegurado el PSOE. Un proyecto "también plagado de rectificaciones, que tuvo que ser modificado a instancias de la COTUR (Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja) por el incumplimiento de la normativa urbanística, y que no satisface tampoco las necesidades futuras de la ciudad".

MANTENIMIENTO "HA EMPEORADO"

Mientras tanto, en el mantenimiento y el día a día de la ciudad, "la situación lejos de mejorar, ha empeorado. Pese a gastarse más dinero en limpieza, la ciudad acumula basura casi en cada rincón, los matojos y hierbajos campan a sus anchas, y el mobiliario urbano está completamente abandonado".

"Si por algo se recordará a Arceiz es por gran afán en talar árboles en la ciudad: avenida de la Estación, plaza de la Constitución, paseo del Mercadal, avenida de los Ángeles, etc. ,casi cada calle de la ciudad tiene la marca Arceiz: un árbol talado, un alcorque hormigonado o vacío o un tocón que permanece durante años en el mismo lugar", han añadido.

RETOS DE FUTURO

Mientras tanto, para los socialistas, los retos de futuro más importantes para Calahorra "siguen pendientes".

En lo referente a la Formación Profesional, "pese al reciente anuncio del Gobierno de La Rioja de licitación de las obras, este proyecto ya debería estar en construcción". Arceiz "se lo encontró en estado muy avanzado de redacción, con los terrenos obtenidos y los derribos realizados, pero en lugar de aprovechar las facilidades en este asunto, el Ayuntamiento de Calahorra ha destinado dinero a un proyecto de redacción al que finalmente ha renunciado a su propia partida presupuestaria sin ni siquiera disponer de un compromiso firme por parte del Gobierno de La Rioja para financiar y acometer estas obras necesarias para la puesta en funcionamiento del centro".

En el ámbito de la vivienda protegida y asequible, las 27 viviendas asequibles de las que Calahorra podrá disfrutar en esta legislatura "proceden de las promociones de peones Camineros y plaza de la Verdura, puestas en marcha por el gobierno de Elisa Garrido y el PSOE en la legislatura anterior".

Y en materia de servicios públicos, en 3 años, Arceiz y el PP "no han creado un solo nuevo servicio público". Los servicios públicos inaugurados en esta legislatura "han sido aquellos que el PSOE dejó en un avanzado estado de desarrollo que imposibilitaron que el PP los paralizara o desechara: Estación Intermodal".

Pero sobre todo, al alcaldesa "ha permitido y se ha cruzado de brazos frente al desmantelamiento del Hospital de Calahorra, desoyendo todas las voces contra los recortes de personal, la huída de médicos, el abandono de las inversiones, los recortes de camas, la pérdida de servicios y de la cartera de servicios".

Para el PSOE "la realidad es que la gestión de Arceiz se centra en derroche de dinero en eventos, gasto superfluo, proyectos caros, irrealizables, que comprometen muchísimo dinero pero que solo repercuten a los calagurritanos en nuevos problemas como la falta de aparcamiento y de vivienda, y que no se preocupan de lo importante, como es el desmantelamiento del Hospital de Calahorra, la finalización de la Formación Profesional, la creación de más y mejores servicios y el mantenimiento de una ciudad más amable, más cercana, más habitable y más cuidada".

Finalmente, el PSOE ha apuntado que "falta un año para que Calahorra deje atrás este gobierno sin ideas útiles, sin ambición, sin capacidad, que no ha merecido la pena, y para que volvamos a la senda la ilusión por una Calahorra con proyectos de futuro, la del PSOE, dispuesto a devolver nuevamente a esta ciudad a su posición de absoluta referencia en La Rioja".