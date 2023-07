El PSOE de Calahorra critica que la alcaldesa renuncia a 3,4 millones de Fondos UE "con mentiras y engaños"

LOGROÑO, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Calahorra critica que la alcaldesa de la localidad, Mónica Arcéiz, haya renunciado a 3,4 millones de Fondos UE, correspondientes a actuaciones en el polideportivo municipal de La Planilla, "con mentiras y engaños".

Como explican los socialistas en un comunicado, "el equipo de Gobierno municipal de Mónica Arcéiz y el PP en Calahorra introdujo en la Junta de Gobierno Local celebrada ayer lunes la renuncia a un total de 3.483.196,37 euros procedentes de los Fondos Europeos para la rehabilitación energética integral tanto del Complejo Polideportivo Municipal de La Planilla como de la Casa Consistorial".

Una decisión, aseguran, "basada en la política de revanchismo que están practicando Mónica Arcéiz y sus concejales, bloqueando, cuando no arrasando, con todo el trabajo del equipo de gobierno socialista". "Mónica Arcéiz demuestra su cobardía a la hora de tomar decisiones, puesto que en lugar de decir que está en su derecho de no realizar estas obras, prefiere mentir y echar la culpa a los demás", acusan.

En cuanto a la reforma del Complejo Polideportivo Municipal de "La Planilla" cuya renuncia "parece que quedó sobre la mesa, le conminamos a que aproveche esta semana para conocer verdaderamente el proyecto, puesto que es bueno para Calahorra, rentable, perfectamente asumible para las arcas municipales, y que iba a permitir destacar a "La Planilla" como una instalación deportiva de primer orden".

"No realizar estas obras supone que la revolución deportiva del PP era mentira tan grande como la de la situación económica del Ayuntamiento. La renuncia a esta subvención supone un perjuicio para los ciudadanos de Calahorra".

Concretamente, "iba a permitir disponer de una instalación completamente renovada, con cuatro salas más de actividades, la ampliación del actual gimnasio, una zona de SPA, nuevos vestuarios, una mejor atención al público en la entrada y un nuevo muro cortina en la piscina climatizada".

Gracias a estas mejoras, "así como a la renovación del sistema de climatización, las arcas del Ayuntamiento de Calahorra iban a poder ahorrarse unos 250.000 euros al año, lo que permitiría amortizar esta obra en pocos años, y disponer de una instalación completamente renovada, 30 años después de su inauguración".

En caso de abandonar este proyecto, "los más de 2.000 abonados del Complejo Polideportivo Municipal de "La Planilla" se quedarán sin las mejoras previstas en este proyecto, en un momento de aumento del interés por hacer deporte, el Ayuntamiento seguirá sin aislamiento, gastando un 60 % más por su funcionamiento y con un sistema climatización obsoleto".

Otro de los proyectos a los que renunciará el Gobierno de Mónica Arcéiz y el PP es a la rehabilitación energética del Ayuntamiento de Calahorra, lamentan desde el PSOE. Una actuación "que iba a permitir ahorrar hasta el 60 % del coste energético que anualmente supone al Ayuntamiento".

La renuncia a este proyecto "reviste una especial gravedad, puesto que el Equipo de Gobierno socialista ya dejó un proyecto completamente redactado, en el que se han invertido 48.400 euros", alegando que "nunca hemos llegado a conocer el presupuesto de ejecución material y por tanto qué parte del montante total hubiera cubierto la subvención", una afirmación "ridícula" para el PSOE.

"No solo tienen los anteproyectos, los proyectos, sino que los servicios técnicos municipales de urbanismo tienen toda esa información detallada al 100 %. Así que sería muy conveniente saber qué hacen el concejal de urbanismo y el concejal de Fondos Europeos que no consultan a sus técnicos para que le den esa información que está perfectamente contrastada dentro del Ayuntamiento. No se puede mentir con tanto descaro", dicen.

Aseguran que "el Ayuntamiento de Calahorra cuenta con la partida suficiente para hacer frente a estas obras, y además ya ha ingresado la cantidad de 622.004 euros procedente de los Fondos Europeos, una cantidad que ahora tendrá que devolver con intereses".

Ahora, "Mónica Arceiz, que cuenta con el proyecto y el dinero en la mano, decide renunciar a estos fondos, con lo que tendrá que no solo tendrá que devolver la subvención con intereses, sino que seguirá destinando miles de euros al año a sostener un sistema de climatización ruinoso, en lugar de destinarlo a otras actuaciones o políticas municipales".

A su juicio, la alcaldesa rechaza "realizar este proyecto mediante mentiras y excusas, la primera, que no tiene dinero, lo que queda perfectamente desmontado y la segunda, que el anterior equipo de Gobierno no dejó prevista cómo realizar la atención al público, algo completamente menor que puede resolverse con facilidad puesto que existen locales municipales que podrían ser destinados, como las antiguas oficinas de Servicios Sociales en la calle Cervantes".

Por otra parte, "continuamos a la espera de que Mónica Arcéiz publique un arqueo de caja oficial actualizado del Ayuntamiento de Calahorra que le pedimos la semana pasada".

"Estamos seguros de que no lo va a presentar puesto que ello supondría, con un documento oficial, testimoniar que ha dicho una mentira. En lugar de presentar este arqueo de caja y un balance de las cuentas que es perfectamente sano prefiere inventarse un documento falso en el que se presentan como gasto lo que son ingresos, pretendiendo engañar con ello a la ciudadanía de una manera burda", recalcan.

Así, concluyen que "Mónica Arcéiz y su equipo de concejales lo único que demuestran es que no tienen proyecto para Calahorra. Su único proyecto es destruir todas las oportunidades que el PSOE de Calahorra construyó con esfuerzo. Y lo hacen de una manera deshonesta, amparándose en las mentiras y en las falsedades".