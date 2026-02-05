El PSOE de Calahorra critica la eliminación de árboles de 40 años en perfecto estado en la Plaza de la Constitución

La Plaza de la Constitución antes y después de las obras - PSOE DE CALAHORRA

LOGROÑO, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Partido Socialista de Calahorra ha criticado que la alcaldesa de esta localidad, Mónica Arceiz, ha eliminado árboles de cuarenta años en perfecto estado con las obras de la Plaza de la Constitución.

En nota de prensa, el PSOE ha lamentado el "arranque" de todos los árboles de la plaza Constitución, señalando el "celo" de Arceiz por "eliminar árboles" como su "única gran acción".

"Ahora le ha tocado a la plaza de la Constitución, donde ha decidido eliminar más de una decena de árboles, unos castaños en perfecto estado", ha indicado.

Se trata de una actuación, ha dicho, "que llega después de haber talado el resto de árboles del perímetro".

El PSOE ha relatado cómo "esta actuación supone un engaño a la ciudadanía", ya que "cuando se aprobó el proyecto de esta obra no se contemplaba la eliminación de estos árboles, que gozaban de una perfecta salud".

Ha sumado que "la remodelación de la plaza se va a pagar en teoría con Fondos Europeos procedentes de la recién concedida EDIL, en cuyas líneas fundamentales de financiación se encuentra la creación de refugios climáticos".

Al Grupo Municipal Socialista le gustaría saber "cómo van a justificar Arcéiz y los concejales del PP de Calahorra la tala de todos estos árboles de alrededor de 40 años en perfecto estado dentro de la estrategia EDIL".

Se trata, ha resaltado, de "una acción completamente irresponsable que pone en riesgo la justificación de estos Fondos Europeos".

Ha recordado que "Arceiz se ha destacado por la eliminación de árboles por diferentes calles en toda la ciudad desde hace tres años, dejando los alcorques vacíos, sin replantar algunos casos, y en otros restos de los árboles talados".

"Pero además eliminó los árboles del aparcamiento de la Catedral, eliminó los árboles del paseo del Mercadal, taló los árboles de la Avenida de la Estación y eliminó los árboles de la zona del antiguo cuartel de la Guardia Civil", ha añadido.

También ha apuntado que "se ha dejado morir los árboles del proyecto Revive Cidacos, que se dejaron planificados en la legislatura pasada" y ahora, ha dicho, "ha terminado con estos árboles de la plaza de la Constitución que no tenía ningún problema".